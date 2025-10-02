6.8 C
Știri de ultima orăLocalDoljSe suspendă temporar trecerea cu bacul la PTF Bechet - Oryahovo

Se suspendă temporar trecerea cu bacul la PTF Bechet – Oryahovo

De Mariana BUTNARIU

Ca urmare a notificării transmise de operatorul bulgar al platformei ferry-boat către Administrația Porturilor Dunării Fluviale – Agenția Bechet, Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu a anunțat că activitatea de traversare a mijloacelor de transport și a persoanelor pe ruta Oryahovo (Bulgaria) – Bechet (România) este temporar suspendată.

Măsura a fost dispusă din cauza debitului scăzut al fluviului Dunărea, precum și a condițiilor meteorologice nefavorabile.

Reluarea activității va fi comunicată imediat ce aceasta va fi posibilă în condiții de siguranță.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu rămâne la dispoziția cetățenilor pentru informații actualizate privind circulația către Bulgaria.

