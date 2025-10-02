Craiova: Modernizarea de 12 milioane de euro a bulevardului 1 Mai, scoasă la licitaţie

Primăria Craiova a lansat licitaţia deschisă de 12 milioane de euro fără TVA din fonduri europene pentru revitalizarea bulevardului 1 Mai. Proiectul presupune transformarea bulevardul într-o arteră atractivă, cu şir de arteziene şi de reamenajare a spaţiului dedicat pietonilor.

Modernizarea şi schimbarea la faţă a bulevardului 1 Mai din Craiova intră în faza de licitaţie. În urma acestui demers, municipalitatea va stabili firma sau firmele câştigătoare care vor primi cele 12 milioane de euro fără TVA pentru a trasnforma radical zona cuprinsă între fântâna de la Ciupercă și Parcul Nicolae Romanescu.

Concret, proiectul are în vedere reamenajarea spaţiilor publice, a traseelor pietonale şi a spaţiilor de relaxare şi joacă de la bordura bulevardului 1 Mai până la frontul construit de blocuri şi case. Toate gardurile metalice de împrejmuire a spațiilor verzi vor fi desfăcute şi va fi refăcută infrastructura tuturor reţelelor.

Prin intervenţia propusă se va regenera zona 1 Mai, zona cuprinsă între fântâna Ciupercă şi Parcul Nicolae Romanescu, în suprafaţă de 96.021 mp, prin amenajarea unui traseu pietonal în suprafaţă de 16.675,10 m, şi se va revitaliza spaţiul urban din cartierul 1 Mai. O altă componentă importantă este reprezentată de modernizarea fântânii arteziene de la intersecţia 1 Mai cu Ştirbei Vodă (fosta Ciupercă) şi amenajarea unui ansamblu de fântâni decorative şi statui pe linia mediană a bulevardului 1 Mai.

Maşinile nu vor mai fi parcate pe marginea carosabilului

Proiectul prevede şi „relocarea locurilor de parcare de-a lungul bulevardului intens circulat, prin amenajarea unor bretele carosabile adiacente acestuia care vor primi și locurile de parcare relocate”. În plus, vor fi refăcute şi aliniamentele plantate în lungul bulevardului 1 Mai cu rol estetic, de protecție, de ameliorare a climatului și a calității aerului, prin înlăturarea locurilor de parcare și refacerea benzii de protecție pe care vor fi plantate suplimentar plante perene, arbuști și arbori, se mai arată în proiect.

Tot în cadrul proiectului, iluminatul stradal şi ambiental va fi refăcut integral şi 4 toalete automate inteligente vor fi amplasate în zona Ciupercă (1), în zona Spitalului Judeţean (2) și în zona Parcului Romanescu (1).

Primăria Craiova: „Regenerarea urbană este un demers colectiv“

„Prezenta investiție se încadrează în politica privind dezvoltarea teritorială sustenabilă, care sprijină promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în zonele urbane. În spiritul principiilor europene după care este pregătit prezentul demers investițional al Autorității publice craiovene, ”regenerarea urbană este un demers colectiv, ce necesită capacitarea şi coordonarea resurselor existente, dezvoltarea şi profesionalizarea structurilor administrative, implicarea sectorului privat şi asigurarea susţinerii din partea cetăţenilor şi a societăţii civile în general”.

Prin acest proiect se propune o acțiune de intervenție în pentru revitalizarea zonei 1 Mai din Craiova, care va conduce la soluționarea problemelor urbane de circulații și amenajări publice și îmbunătățirea de lungă durată a condițiilor fizice, sociale, economice și de mediu. Valoarea estimată a contractului este de 58.991.286,83 lei (excl. TVA)“, se arată în anunţul privind licitaţia.

Tehnic vorbind primăria cumpără „Servicii de elaborare doc.teh.-ec.,faza PT+PAC+Studiu de coexistenta+PAD+POE DDE+asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul derularii exec. lucr.+verif. doc. de proiectare de către verif. de proiecte atestați+ doc. avize (dacă este cazul) și EXECUȚIE LUCRĂRI în cadrul proiectului: „REGENERARE URBANĂ PRIN REVITALIZAREA ZONEI 1 MAI CRAIOVA – R.E.G.E.N.E.R.A.T.E. CRAIOVA ZONA 1 MAI”.

Termenul limită de primire a ofertelor este 10 noiembrie 2025.