15.6 C
Craiova
sâmbătă, 27 septembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăLocalDoljBarbat de 75 de ani, dispărut de la domiciliu

Barbat de 75 de ani, dispărut de la domiciliu

De Magda Dragu
Barbat de 75 de ani, dispărut de la domiciliu
Barbat de 75 de ani, dispărut de la domiciliu

Polițiști din cadrul Secției nr.2 Poliție Rurală Breasta au fost sesizați vineri seară, în jurul oreli 19.35, de o femeie din comuna Seaca de Pădure cu privire la faptul că, în jurul orei 17.00, bunicul său, Petre Radu, în vârstă de 75 de ani, a plecat de la domiciliul din comuna Seaca de Pădure și nu a mai revenit.

Semnalmente: înălţime 1,70 m, greutate 50 de kg, părul alb, ochii căprui.

La momentul plecării era îmbrăcat într-un pulover de culoare albastră, pantaloni închiși la culoare, papuci din material plastic, iar pe cap purta o șapcă de culoare albastră cu inscripția „România”.

Persoanele care dețin informații utile cu privire la persoana dispărută sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

Citeşte şi: (VIDEO) Dolj: Incendiu puternic de vegetație uscată în comuna Vârvor

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA