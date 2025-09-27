Barbat de 75 de ani, dispărut de la domiciliu

Polițiști din cadrul Secției nr.2 Poliție Rurală Breasta au fost sesizați vineri seară, în jurul oreli 19.35, de o femeie din comuna Seaca de Pădure cu privire la faptul că, în jurul orei 17.00, bunicul său, Petre Radu, în vârstă de 75 de ani, a plecat de la domiciliul din comuna Seaca de Pădure și nu a mai revenit.

Semnalmente: înălţime 1,70 m, greutate 50 de kg, părul alb, ochii căprui.

La momentul plecării era îmbrăcat într-un pulover de culoare albastră, pantaloni închiși la culoare, papuci din material plastic, iar pe cap purta o șapcă de culoare albastră cu inscripția „România”.

Persoanele care dețin informații utile cu privire la persoana dispărută sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

Citeşte şi: (VIDEO) Dolj: Incendiu puternic de vegetație uscată în comuna Vârvor