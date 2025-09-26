Absolvenții UMF Craiova 2025 depun Jurământul lui Hipocrate

Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova organizează ceremonia solemnă în cadrul căreia generația de absolvenți UMF Craiova 2025 va depune Jurământul lui Hipocrate. Festivitatea de absolvire celebrează parcursul academic și reușitele tinerilor licențiați în științe medicale.

Când și unde are loc ceremonia

Evenimentul va avea loc pe 28 septembrie 2025, de la ora 11.00, la Sala Polivalentă din Craiova. Își vor lua rămas bun de la studenție 577 de absolvenți ai programelor de studii: Medicină, Medicină Dentară, Medicină (limba engleză), Tehnică Dentară, Farmacie, Asistență Medicală Generală, Balneofiziokinetoterapie și Recuperare, Radiologie și Imagistică.

Mesajul rectorului

„Ceremonia de absolvire nu este doar o celebrare a anilor de studii și a dezvoltării competențelor și abilităților necesare unor profesioniști de încredere, ci și o afirmare a misiunii noastre de a forma specialiști dedicați sănătății și vieții. Promoția 2025 este dovada excelenței academice și a spiritului de echipă care caracterizează universitatea noastră”, a declarat prof. univ. dr. Dan Gheonea, rectorul UMF Craiova.

Evenimentul se va desfășura în prezența conducerii universității, a profesorilor, a părinților și a invitaților speciali care le-au fost alături pe parcursul formării lor.

Citeşte şi: Acțiuni pe linie rutieră la Târgu Jiu. Sancțiuni pentru opriri și staționări neregulamentare