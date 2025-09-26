Acțiuni pe linie rutieră la Târgu Jiu. Sancțiuni pentru opriri și staționări neregulamentare

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Gorj au desfășurat o acțiune pentru combaterea opririlor și staționărilor neregulamentare pe raza municipiului Târgu Jiu.

În cadrul acțiunii, au fost aplicate 48 de sancțiuni contravenționale conform O.U.G. 195/2002:

40 pentru opriri neregulamentare

8 pentru alte abateri

Valoarea totală a sancțiunilor a depășit 12.700 de lei.

De asemenea:

Au fost transmise 21 de comunicări privind opriri neregulamentare

Au fost reținute 3 certificate de înmatriculare

A fost dispusă ridicarea a 2 autoturisme staționate neregulamentar

Având în vedere lucrările de sistematizare desfășurate în municipiu, polițiștii precizează că astfel de acțiuni vor continua pentru prevenirea opririlor și staționărilor neregulamentare și pentru creșterea siguranței rutiere.