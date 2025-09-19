Doljul se mobilizează: peste 12.000 de voluntari participă la Ziua de Curățenie Națională

10.5 C
Știri de ultima orăLocalDoljDoljul se mobilizează: peste 12.000 de voluntari participă la Ziua de Curățenie Națională

De Mariana BUTNARIU

Pe 20 septembrie, județul Dolj se alătură celei de-a XI-a ediții a Zilei de Curățenie Națională – Let’s Do It, Romania!, alături de 198 de țări din întreaga lume.

70 de UAT-uri din Dolj au înscris aproximativ 12.000 de voluntari care vor participa la acțiuni de ecologizare între 09.00 și 12.00.

În Craiova, activitatea se va desfășura în zona Aeroport – Baza Sportivă Aripile, între 09.00 și 12.30.

Evenimentul este organizat în Dolj de Asociația Comunități Verzi, prin proiectul CleanUPDOLJ, cu sprijinul:

  • CJ Dolj, A
  • DI ECODOLJ,
  • Iridex,
  • EcoSUD,
  • Salubritate Craiova,
  • Kiwanis Craiova,
  • Heroes,
  • Direcția Silvică Dolj,
  • ABA Jiu,
  • ISU „Oltenia”,
  • Jandarmeria Dolj,
  • IPJ Dolj.

📲 Înscrieri: https://app.letsdoitromania.ro/login
📍 Contact coordonatori județeni: https://letsdoitromania.ro/contacte/
📢 Eveniment Facebook: https://fb.me/e/5ie5AqFXM

📞 Persoane de contact (Dolj):

  • Tănase Iulian – 0723 042 565
  • Gancea Octavian – 0760 618 522

#CleanUPDOLJ #ZiuaDeCurățenieNațională #LetsDoItRomania #Voluntariat #ComunitateaNoastră #PutereaComunității

