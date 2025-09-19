Doljul se mobilizează: peste 12.000 de voluntari participă la Ziua de Curățenie Națională

Pe 20 septembrie, județul Dolj se alătură celei de-a XI-a ediții a Zilei de Curățenie Națională – Let’s Do It, Romania!, alături de 198 de țări din întreaga lume.

70 de UAT-uri din Dolj au înscris aproximativ 12.000 de voluntari care vor participa la acțiuni de ecologizare între 09.00 și 12.00.

În Craiova, activitatea se va desfășura în zona Aeroport – Baza Sportivă Aripile, între 09.00 și 12.30.

Evenimentul este organizat în Dolj de Asociația Comunități Verzi, prin proiectul CleanUPDOLJ, cu sprijinul:

CJ Dolj, A

DI ECODOLJ,

Iridex,

EcoSUD,

Salubritate Craiova,

Kiwanis Craiova,

Heroes,

Direcția Silvică Dolj,

ABA Jiu,

ISU „Oltenia”,

Jandarmeria Dolj,

IPJ Dolj.

📲 Înscrieri: https://app.letsdoitromania.ro/login

📍 Contact coordonatori județeni: https://letsdoitromania.ro/contacte/

📢 Eveniment Facebook: https://fb.me/e/5ie5AqFXM

📞 Persoane de contact (Dolj):

Tănase Iulian – 0723 042 565

Gancea Octavian – 0760 618 522

#CleanUPDOLJ #ZiuaDeCurățenieNațională #LetsDoItRomania #Voluntariat #ComunitateaNoastră #PutereaComunității

Citește și: (VIDEO) Trump sugerează că Starmer ar putea folosi armata pentru a opri migrația ilegală în Marea Britanie

