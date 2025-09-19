Doljul se mobilizează: peste 12.000 de voluntari participă la Ziua de Curățenie Națională

Pe 20 septembrie, județul Dolj se alătură celei de-a XI-a ediții a Zilei de Curățenie Națională – Let’s Do It, Romania!, alături de 198 de țări din întreaga lume.
70 de UAT-uri din Dolj au înscris aproximativ 12.000 de voluntari care vor participa la acțiuni de ecologizare între 09.00 și 12.00.
În Craiova, activitatea se va desfășura în zona Aeroport – Baza Sportivă Aripile, între 09.00 și 12.30.
Evenimentul este organizat în Dolj de Asociația Comunități Verzi, prin proiectul CleanUPDOLJ, cu sprijinul:
- CJ Dolj, A
- DI ECODOLJ,
- Iridex,
- EcoSUD,
- Salubritate Craiova,
- Kiwanis Craiova,
- Heroes,
- Direcția Silvică Dolj,
- ABA Jiu,
- ISU „Oltenia”,
- Jandarmeria Dolj,
- IPJ Dolj.
📲 Înscrieri: https://app.letsdoitromania.ro/login
📍 Contact coordonatori județeni: https://letsdoitromania.ro/contacte/
📢 Eveniment Facebook: https://fb.me/e/5ie5AqFXM
📞 Persoane de contact (Dolj):
- Tănase Iulian – 0723 042 565
- Gancea Octavian – 0760 618 522
#CleanUPDOLJ #ZiuaDeCurățenieNațională #LetsDoItRomania #Voluntariat #ComunitateaNoastră #PutereaComunității
