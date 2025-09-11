Dolj: Bărbat dispărut de acasă, căutat de poliţişti

Polițiști din cadrul Secției nr.3 Poliție Rurală Bucovăț au fost sesizați în această după-amiază, ora 17.20, de o femeie, de 53 de ani, din comuna Țuglui, cu privire la faptul că, în jurul orei 11.00, socrul său, CÂRSTINA FLOREA, de 83 de ani, a plecat de la domiciliul său pentru a aduna crengi din pădure şi nu a mai revenit.

Semnalmente: înălţime 1,75 m, greutate 70 de kg, părul alb, ten măsliniu.

La momentul plecării, acesta purta pantaloni și bluză închise la culoare.

Persoanele care dețin informații utile cu privire la persoana dispărută sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

