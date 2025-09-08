Colegiul Național „Nicolae Titulescu” Craiova organizează prima ediție a concursului „ZEL creativ”

Colegiul Național „Nicolae Titulescu” din Craiova organizează prima ediție a Concursului județean de creație literar-artistică „ZEL creativ”.

O competiție pentru creativitate și diversitate culturală

Concursul este dedicat elevilor de gimnaziu și liceu din județul Dolj și are ca punct de plecare Ziua Europeană a Limbilor, sărbătorită anual pe 26 septembrie. Această zi, instituită de Consiliul Europei și Uniunea Europeană, promovează importanța cunoașterii limbilor străine și a dialogului intercultural.

Organizatorii își propun să stimuleze curiozitatea pentru diversitatea lingvistică și culturală a Europei, dar și să ofere elevilor ocazia de a-și valorifica talentele literare și artistice într-un cadru creativ și relaxat. Concursul dorește să devină o tradiție la nivelul județului Dolj, fiind gândit ca un eveniment anual.

Probe și desfășurare

Competiția se va desfășura pe 27 septembrie 2025 și va cuprinde trei probe principale:

Eseu în limba română – 150 de cuvinte pentru gimnaziu și 200 de cuvinte pentru liceu. Textele trebuie să includă cinci cuvinte-cheie oferite de organizatori, având ca temă Ziua Europeană a Limbilor. Eseu într-o limbă europeană la alegere (engleză, franceză, germană, spaniolă sau italiană) – cu aceleași cerințe de lungime și inserare a cuvintelor-cheie. Lucrare plastică – o creație artistică inspirată de tematica Zilei Europene a Limbilor, care să conțină un mesaj în limba română sau în limba străină aleasă.

📌 Programul concursului:

9:30 – 10:00: Accesul elevilor în săli

10:00 – 10:30: Instruirea candidaților

10:30 – 12:30: Desfășurarea probelor

Înscrieri și condiții de participare

Concursul se adresează elevilor de gimnaziu și liceu din județul Dolj.

Fiecare școală poate înscrie un echipaj format din 3 elevi (din același ciclu de învățământ).

(din același ciclu de învățământ). Înscrierile se fac până la 22 septembrie 2025 , prin completarea formularului transmis profesorilor coordonatori.

, prin completarea formularului transmis profesorilor coordonatori. Elevii participanți trebuie să aducă materialele necesare pentru proba de creație artistică (coli A3, acuarele, carioci, pensule, creioane etc.) și carnetul de elev vizat .

. Colegiul Național „Nicolae Titulescu” va asigura spațiile pentru probe și materialele de bază pentru redactarea eseurilor.

Premii și recunoaștere

Lucrările vor fi evaluate de un juriu format din profesori de limba română, franceză, engleză, germană, spaniolă, italiană și educație plastică. Se vor acorda premiile I, II, III, mențiuni și premii speciale pentru fiecare ciclu de învățământ.

De asemenea, lucrările artistice vor fi expuse în cadrul școlii, iar rezultatele concursului vor fi publicate pe site-ul instituției și pe paginile de Facebook și Instagram ale Colegiului, precum și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Dolj.

Contact pentru înscrieri și detalii: