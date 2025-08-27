Măsuri speciale de ordine publică la meciul Universitatea Craiova – Istanbul Başakşehir

Forțele de ordine din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile „Frații Buzești” Craiova vor asigura joi seară măsurile de siguranță la partida de fotbal dintre Universitatea Craiova și Istanbul Başakşehir, programată pe stadionul „Ion Oblemenco”, cu începere de la ora 20:30.

Potrivit autorităților, jandarmii, sprijiniți de celelalte instituții cu atribuții în domeniu, vor acționa pentru buna desfășurare a evenimentului sportiv și pentru protejarea suporterilor, atât pe traseele de deplasare spre și dinspre stadion, cât și în zona arenei.

Forțele de ordine vor fi vizibile încă din preziua partidei în principalele zone publice din municipiu, precum și în apropierea unităților de cazare, pentru a preveni incidente și a menține un climat de siguranță. „Vom acționa preventiv pentru descurajarea comportamentelor provocatoare și pentru intervenția rapidă în cazul unor posibile tulburări ale ordinii și liniștii publice”, au transmis reprezentanții jandarmeriei.

Recomandări pentru suporteri

Organizatorii și autoritățile fac apel la spectatori să adopte un comportament civilizat și să respecte normele legale. Printre recomandările adresate fanilor se numără:

evitarea conflictelor și a răspunsului la provocări;

deplasarea în grupuri mici, în special în zonele aglomerate;

respectarea indicațiilor forțelor de ordine;

evitarea consumului de alcool în spațiile publice din apropierea stadionului;

prezentarea din timp la porțile de acces, pentru a evita aglomerația.

De asemenea, cei care observă fapte antisociale sunt încurajați să apeleze imediat la sprijinul forțelor de ordine aflate în teren.

Reguli stricte de acces

Legea interzice introducerea în stadion a băuturilor alcoolice, a materialelor pirotehnice sau a altor obiecte periculoase. Sunt sancționate și afișarea mesajelor cu caracter discriminatoriu ori instigator la ură și violență.

Persoanele aflate sub interdicția participării la meciuri care încearcă să pătrundă în incinta stadionului riscă să fie cercetate penal, conform Legii nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor sportive.

În interiorul arenei, protecția arbitrilor, a vestiarelor și supravegherea publicului revin agenților firmei de pază și protecție angajate de organizatori.

Apel la fair-play

Autoritățile fac un apel la responsabilitate, cerând suporterilor să se delimiteze de orice act de agresivitate verbală sau fizică. „Respectul față de lege, față de ceilalți spectatori și față de comunitatea locală este cheia pentru ca evenimentul sportiv să se desfășoare în cele mai bune condiții”, au subliniat jandarmii.

