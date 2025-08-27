32.9 C
Știri de ultima orăLocalDolj(VIDEO) Incendiu la o casă din Călărași, județul Dolj. Pompierii au intervenit de urgență

Mariana BUTNARIU
-

Pompierii militari doljeni au fost solicitați, azi, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din localitatea Călărași.

La fața locului s-au deplasat două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj medical SMURD din cadrul Gărzii de Intervenție Bechet. Pompierii au constatat că flăcările cuprinseseră acoperișul casei pe o suprafață de aproximativ 120 de metri pătrați, cu risc de extindere către încăperile locuinței. Incendiul s-a propagat și la o anexă gospodărească din apropiere.

La intervenție s-au alăturat și pompierii voluntari din cadrul SVSU Dăbuleni, precum și voluntari din localitatea Călărași.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dolj, nu au fost înregistrate victime. În prezent nu mai există pericolul extinderii focului la alte construcții.

