Vijelie în Craiova şi în mai multe localităţi din Dolj. Copaci căzuţi pe carosabil

Vijelia din această după-amiază a creat probleme în municipiul Craiova, dar şi în judeţul Dolj. Mai mulţi copaci au fost puşi la pământ şi mai multe drumuri au fost blocate. În Craiova, vântul a luat tabla de pe un acoperiș, un copac a căzut pe un bloc, iar altul pe două mașini

Potrivit ISU Dolj, Detaşamentul 1 Pompieri Craiova intervine pentru degajarea unui copac căzut pe carosabil, în municipiul Craiova, in spatele Parcului Nicolae Romanescu, strada Potelu.

Din cauza condițiilor meteorologice la nivelul județului Dolj se acționează, de asemenea, pentru degajarea a trei copaci căzuți pe carosabil în localitățile Poiana Mare, Afumați și Desa.

Raportul intervențiilor:

Ora 16:20 Copac căzut pe carosabil – Poiana Mare – intervine SVSU Poiana Mare +Detaşamentul Calafat cu un ASAS si 4 subofiteri-FINALIZAT

Ora 16:23 Arbore căzut+ Stâlp şi fire înaltă tensiune – Desa – intervine Detasamentul Calafat cu un ASAS si 5 subofiteri- FINALIZAT

Ora 16:20 Copaci căzuţi pe carosabil, drum blocat- Afumaţi, Covei, Boureni- intervine SVSU+ Sct. De Pompieri Bailesti cu 4 subofiteri si un ASAS -FINALIZAT

Ora 16:38 Copac căzut (drum blocat pe ambele sensuri)- Urzica/Urzicuţa- intervine SVSU -FINALIZAT

Ora 17:05 Copac căzut- Dăbuleni- intervine Garda de Interventie Bechet cu un ASAS si 4 subofiţeri -FINALIZAT

Ora 17:07 Copac căzut – Craiova (Nicolae Romanescu) – Intervine Det 1 cu Descarcerarea şi 4 subofiteri- FINALIZAT

Ora 17:09 Copac căzut pe maşină – Craiova (Str. Potelu) – Intervine Det 1 cu Descarcerarea şi 4 subofiteri- FINALIZAT

Ora 17 :13 – 2 copaci căzuţi – Sopot- SVSU Sopot

Ora 17:15 Copac căzut – Predeşti – SVSU

Ora 17:17 Copac căzut (str. Nantere), Craiova- RADPFL- FINALIZAT

Ora 17:23 Copac cazut ,Str. Mierlei Craiova – Det2 cu Asas si 3 subofiteri – în desfăşurare

Ora 17:26 Stâlp căzut pe strada – Desa- Det. Calafat cu ASAS si 5 subofiteri -FINALIZAT

Ora 17:28 Copac căzut pe bloc (cartier Brazda)- intervine Det 1 cu Descarcerare si 4 subofiteri si un ASAS cu 3 subofiteri – în desfăşurare

Ora 17:36 Copac căzut pe 2 autoturisme- (str. Făgăraş)- Craiova- intervine Det 1 cu o Descarcerare – în desfăşurare

Ora 17:40 Tablă căzută de pe acoperiş – str. Dezrobirii, Craiova- intervine Det 1 cu autoscara si 2 subofiteri – in desfăşurare

Ora 17:51 Copac căzut- George Enescu, Craiova- intervine Det 1 cu Descarcerarea cu 4 subofiteri – in desfăşurare

Ora 17:56 Copac căzut pe carosabil – Aleea 2 Castanilor, Craiova- intervine Sct. Craiova cu un ASAS si 2 subofiteri – în desfăşurare

