Un copil de 10 ani, care se plimba pe o trotinetă electrică, lovit de o mașină în Calafat

Un băiat în vârstă de 10 ani a fost accidentat astăzi pe un drum din Clalafat. Băiatul se plimba pe o trotinetă electrică şi a fost fiind lovit de un autoturism.

Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat azi, ora 11.08, cu privire la producerea unui eveniment rutier pe strada Horia Cloșca și Crișan, în municipiul Calafat.

„Din primele cercetări la faţa locului, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Calafat au stabilit că un minor, de 10 ani, din municipiul Calafat, în timp ce conducea o trotinetă electrică pe strada 22 Decembrie, la intersecția cu strada Horia Cloșca și Crișan, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autoturism condus de o femeie, de 37 de ani, din municipiul Calafat, intrând în coliziune cu aceasta“, potrivit IPJ Dolj.

În urma evenimentului rutier, minorul a necesitat îngrijiri medicale, fiind transportat la spital. Totodată, femeia de 37 de ani a fost testată cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Citeşte şi: Incident pe o plajă din Venus. Un turist, scos cu cătușe din mare