Incident pe o plajă din Venus. Un turist, scos cu cătușe din mare

Vineri, la prânz, pe o plajă din Venus, un turist s-a încăpățânat să intre în mare, deși fusese ridicat steagul roșu. Pentru că i-a ignorat pe salvamarii care i-au spus să iasă din apă, aceștia au chemat jandarmii.



În final, bărbatul a fost scos din apă cu cătușe și a primit o amendă de 2.500 de lei, potrivit antena3.ro.



„Astăzi, în jurul orei 11:00, jandarmii din cadrul Detașamentului Mangalia al Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța au fost solicitați să intervină de către salvamarii din stațiunea Venus, după ce un turist a refuzat să iasă din apă, deși era arborat steagul roșu – semnal care interzice scăldatul.

Din cauza condițiilor meteo și a mării agitate, salvamarii au interzis accesul în apă, însă bărbatul a ignorat avertismentele și apelurile repetate, punându-și viața în pericol. La fața locului, jandarmii au fost nevoiți să îl încătușeze, întrucât acesta a refuzat să se legitimeze și a avut un comportament recalcitrant.

În cele din urmă, la insistențele soției și ale avocatului său, bărbatul a acceptat să prezinte actele de identitate și a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 2.500 de lei”, se menționează într-un comunicat al Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța.

