Ilie Bolojan, vizită neanunțată la Broșteni

Premierul Ilie Bolojan a avut o vizită neanunțată în țară cu opriri pe șantierul Autostrăzii Moldovei, în orașul Târgu Neamț și în Broșteni, localitatea puternic afectată de către inundații în iulie. Vizita nu era anunțată pe agenda oficială a Guvernului.

Ilie Bolojan a fost la Târgu Neamț, unde s-a întâlnit cu mai multe autorități locale, în prima parte a vizitei sale neoficiale, conform televiziunii locale Intermedia. Publicul și presa nu au avut acces în zona întâlnirii, care s-a ținut la sediul Primăriei Târgu Neamț.

Printre participanți s-au aflat Gheorghe Șoldan, președintele Consiliului Județean Suceava, Vasile Rîmbu, primarul municipiului Suceava, Raed Arafat, șeful DSU, și Adrian Bourceanu, prefectul județului Neamț, conform presei locale.

După întâlnirea de la Primăria Târgu Neamț premierul a mers la Broșteni, alături de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan. Programul zilei nu a fost făcut public de Guvern, mai notează Televiziunea Intermedia.

Bolojan, vizită pe șantierul autostrăzii Moldovei

Guvernul României a publicat vineri imagini cu premierul Ilie Bolojan în timp ce vizitează șantierul autostrăzii Moldovei, tronsonul Focșani-Bacău. El a fost însoțit de ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, și cu antreprenorul român Dorinel Umbrărescu a cărui companie lucrează pe cea mai mare parte a tronsoanelor de pe A7, conform hotnews.ro.

„Valoarea lucrărilor depășește 14 miliarde de lei. Una dintre deciziile importante pe care le-am luat în vederea finanțării autostrăzii, care asigură conectarea Moldovei, este includerea acesteia în lista de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență. Acest lucru înseamnă că sumele necesare vor fi asigurate, astfel încât, în toamna anului viitor, lucrările pe toate tronsoanele să fie finalizate”, a transmis premierul cu această ocazie.

Ilie Bolojan se va afla sâmbătă într-o vizită externă în Republica Moldova. Acolo se va întâlni cu premierul Dorin Recean, cu care va susține și o conferință de presă comună, se va întâlni cu românii din zonă și ulterior cu președinta Maia Sandu.