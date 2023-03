(VIDEO) S-a votat! Tramvaiele noi au primit liber pe şine

A fost destulă agitaţie în şedinţa extraordinară de miercuri a Consiliului Local Craiova, în care s-a dat girul mai multor proiecte de hotărâre privind RAT SRL, societatea care gestionează transportul public în comun din municipiu.

De votul consilierilor a trecut bugetul RAT, organigrama, decizia de majorare a preţului biletelor de la 2,5 lei la 3 lei şi, ceea ce era cel mai important, preluarea celor 10 tramvaie noi din lotul de 17 furnizate de Pesa. Ultimul pas înainte de intrarea acestora pe traseele RAT.

Consilierii locali PNL au depus două amendamente

S-a lăsat însă cu discuţii aprinse, şi nu din cauza tramvaielor noi, ci a subvenţiei acordate societăţii. Consilierii locali PNL au depus două amendamente, unul pentru majorarea plafonului de la care pensionarii pot primi abonamente gratuite, celălalt pentru menţinerea preţului biletului la 2,5 lei.

„Noi am cerut ca atât pensionarii cu pensie sub 2.500 de lei, cât și studenții care sunt înscrişi la o instituție de învățământ superior să aibă gratuitate pe mijloacele de transport în comun. Astăzi (miercuri – n.r.) se supune la vot acordarea de gratuitate pentru pensionarii cu pensie sub 1.750 lei și reducerea cu 50% pentru cei cu pensii peste 1.750 de lei. Nimic însă despre studenți”, a spus Teodor Sas. Liberalii au mai cosiderat că prin mărirea subvenţiei de la primărie nu ar mai creşte preţul biletelor.

Şi consilierii locali USR au venit cu un amendament

Şi consilierii locali USR au venit cu un amendament: ca plafonul pentru care se acordă gratuitate pensionarilor să fie de 1.990 de lei. „Impactul bugetar nu este foarte mare şi cred că am face un gest de normalitate, pentru că o pensie sub 2.000 de lei este foarte mică, din care se trăieşte de pe o zi pe alta“, a spus şi liderul consilierilor USR, Cezar Drăgoescu. Amendamentele au picat la vot, majoritatea în Consiliul Local fiind deţinută de grupul PSD + PER.

Explicaţiile au venit chiar de la edilul Lia Olguţa Vasilescu

Explicaţiile au venit chiar de la edilul Olguţa Vasilescu. „Preţul la bilete a crescut în toată ţara. Toţi au mărit preţul la 3 lei, unii chiar din vară sau din primăvară. Noi nu am crescut preţul, pentru că am dorit ca mai întâi craiovenii să aibă mijloace de transport decente. Legat de subvenţie, să ştiţi că ea este mult mai mare, pentru că aşa un bilet ar costa 9 lei“, a afirmat Olguţa Vasilescu.

În ceea ce priveşte gratuitatea pentru studenţi, edilul a precizat că legea prevede doar reducerea de 50%. În bugetul RAT aprobat în CL Craiova a mai apărut şi o investiţie de un milion de lei pentru achiziţia a cinci microbuze pentru trasee turistice. Edilul a explicat că este vorba de circuite speciale către destinaţiile turistice din oraş şi că biletul va costa la fel ca pentru transportul public. După şedinţă, primarul Craiovei a plecat la inaugurarea tramvaielor noi şi punerea lor în mişcare pe traseele RAT.