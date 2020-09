Antonie Solomon, la ieşirea de la urne: „Mă mândresc cu cea mai frumoasă campanie”

Mi-am făcut datoria de cetăţean al acestui municipiu. Am votat pentru o Craiovă durabilă, o Craiovă verde, ecologică, o Craiovă a bunului simţ. Am votat pentru viitorul copiilor noştri. Îmi doresc să devină primar al Craiovei cel cu proiecte cele mai agreate de către cetăţeni şi care are soluţii, nu doar promisiuni. A fost o competiţie nu foarte ieşită din comun. Din păcate, după 30 de ani de democraţie, tot ne mai dăm la picioare, tot ne mâncăm unii pe alţii. Mă mândresc că am avut cea mai frumoasă campanie. Aţi văzut un altfel de Solomon. Mult mai matur, mult mai elegant. Şi cu un partid de 0% pe care sper să îl aducem spre 20, 25%. Astea sunt sondajele de opinie pe care le-am făcut. Îmi doresc din suflet să preţuim acest oraş care ne-a dat atâtea şi atâtea satisfacţii şi niciodată nu voi accepta în vreo competiţie cu celelalte mari capitale de judeţ, câteva oraşe cu peste 300000 de locuitori, un loc 2, 3, 4 sau 5. Nu. Primul.