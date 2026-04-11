Dolj: 12 șoferi, scoși din trafic de poliție! Reprezentau pericol public

Polițiștii doljeni au scos din trafic, numai în ultima zi, 12 șoferi care încălcau legea și reprezentau pericol public.

În ultimele 24 de ore, poliţiştii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj au fost prezenți în teren și au desfășurat acțiuni pentru siguranţa traficului rutier şi prevenirea accidentelor de circulaţie. În cadrul acțiunilor, polițiștii au acționat cu aparatele radar, alcooltest și drugtest, pentru depistarea conducătorilor auto care încalcă regimul legal de viteză sau aleg să conducă vehicule sub influenţa alcoolului sau a substanţelor interzise.

Amenzi de 35.000 de lei

În urma activităților desfășurate, polițiștii au aplicat 107 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de aproximativ 35.000 de lei. Au fost scoși din trafic, reprezentând un pericol pentru ceilalți participanți, 12 conducători auto. Acestora le-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe o perioadă de timp, conform legii.



De asemenea, au fost oprite din a circula pe drumurile publice 4 autovehicule care nu prezentau siguranță în trafic. Astfel, certificatele de înmatriculare ale acestora au fost retrase până la remedierea problemelor constatate. Totodată, au fost constatate 4 infracțiuni la regimul rutier.

Rupt de beat, la volan

Seara trecută, în jurul orei 22.55, polițiștii din cadrul Poliției Municipiul Calafat au depistat pe DN 56, în comuna Moreni, un bărbat de 30 de ani, din Maglavit, în timp ce conducea un autoturism având o concentraţie de 1,07 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior efectuării testării cu aparatul alcooltest, cel în cauză a refuzat recoltarea probelor biologice necesare în vederea stabilirii alcoolemiei.



În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de refuzul sau sustragerea de la recoltarea de probe biologice necesare în vederea stabilirii alcoolemiei.



Altfel de acțiuni vor continua și pe perioada Sărbătorilor Pascale, pentru siguranţa rutieră, anunță IPJ Dolj.

