Camionagiu turc, arestat la Calafat după ce a fost prins cu 106 pistoale, 131 de încărcătoare fără muniție și 60.000 de țigarete

Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj au documentat vineri activitatea infracțională a unui bărbat, de 38 de ani, cetățean turc, cercetat pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, contrabandă și contrabandă calificată.

În noaptea de 12 spre 13 martie a.c., polițiștii de frontieră din cadrul ITPF Giurgiu – Sectorul Poliției de Frontieră Calafat, împreună cu polițiști de frontieră bulgari și lucrători din cadrul Serviciului Echipei Mobile Calafat din cadrul Direcției Regionale Vamale Craiova, au oprit, pentru control, pe sensul de intrare în țară, un autocamion înmatriculat în Turcia.

În urma verificărilor efectuate, în interiorul compartimentului marfă au fost găsite 106 pistoale – calibrul 9 mm și 131 de încărcătoare, fără muniție, pentru care persoana în cauză nu a putut prezenta documentele de proveniență, dar și 60.000 de țigarete cu timbre de acciză turcești.

Cercetările cauzei au fost preluate de către polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Dolj, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Calafat.

Cele 106 arme au fost ridicate pentru cercetări, fiind dispusă o constatare criminalistică. Astfel, în urma constatărilor preliminare s-a stabilit faptul că armele puse la dispoziţie sunt arme de foc scurte, tip pistol, ce corespund categoriei armelor de foc letale.

Cetățeanul turc a fost reținut pentru 24 de ore, pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, contrabandă și contrabandă calificată.

În cursul acestei zile, acesta va fi prezentat judecătorului de drepturi și libertăți cu propunerea de arestare preventivă.

