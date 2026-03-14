Bucureștean reținut la Craiova pentru instigare la înșelăciune și la uz de fals

Polițiștii din cadrul Secției 3 Poliția Craiova au reţinut, vineri, pentru 24 de ore, un bărbat de 42 de ani, din municipiul București, cercetat pentru instigare la înșelăciune și instigare la uz de fals.

În fapt, la data de 12 iunie 2025, polițiștii au fost sesizați de o femeie din județul Olt, reprezentant al unei societăți comerciale din municipiul Craiova, că, în cursul zilei de 7 iunie 2025, la punctul de lucru al societății s-a prezentat un bărbat care a cerut reînnnoirea a două abonamente de telefonie mobilă, deși nu avea acest drept.

Din cercetări s-a stabilit că bărbatul a prezentat un act de identitate, ce aparținea unei alte persoane, și a solicitat reînnnoirea a două abonamente de telefonie mobilă.

În acest context, au fost încheiate două noi contracte, bărbatului fiindu-i înmânate două telefoane mobile în valoare de aproximativ 16.000 de lei.

În urma anchetei, vineri, 13 martie, a fost emis un mandat de aducere pe numele unui bărbat, de 42 de ani, din municipiul București, bănuit de comiterea faptei.

Acesta a fost condus la audieri, iar în urma probatorului administrat, polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore.

Persoana în cauză a fost introdusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

