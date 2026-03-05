Adolescentul care a tras cu un pistol în parcarea unui centru comercial din Craiova a fost identificat

Polițiștii craioveni au deschis o anchetă după apariția în spațiul public a unei înregistrări cu un adolescent care a fost filmat în timp ce trăgea cu pistolul în parcarea unui centru comercial din Craiova.

Oamenii legii s-au sesizat imediat ce filmarea a devenit virală pe rețelele de socializare. Cercetările au fost preluate de poliţiştii din cadrul Serviciului Arme Explozivi și Substanțe Periculoase Dolj, fiind continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și muniţiilor și uz de armă fără drept.

În urma cercetărilor efectuate de poliţişti, a fost identificat un adolescent de 15 ani, din Craiova, bănuit de comiterea faptelor.

În fapt, la data de 28 februarie a.c., în timp ce se afla în parcarea unui centru comercial din Craiova, împreună cu alți adolescenți, cel în cauză ar fi folosit o armă neletală în direcția unuia dintre ei, fără a fi înregistrate vătămări.

Cercetările sunt continuate de poliţişti, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, urmând a fi dispuse măsuri legale.

La finalizarea cercetărilor, va fi propusă soluţie prin unitatea de parchet competentă.

