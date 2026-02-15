Seara trecută, polițiști din cadrul Secției 5 Poliție Craiova au fost sesizați de un bărbat, de 45 de ani, din municipiul Craiova cu privire la faptul că, în timp ce se afla la spectacolul de circ situat pe Calea Severinului, o persoană de sex masculin s-a dezechilibrat și a căzut de la înălțimea de 4 metri.

Polițiștii deplasați la fața locului au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, fiind identificat un cetățean spaniol, de 39 de ani, care în timp ce executa un exercițiu acrobatic la o înălțime de 4 metri, s-a dezechilibrat și a căzut pe sol.

Acesta a fost transportat la spital, fiind conștient și cooperant.

În cauză, s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de neluarea măsurilor de sănătate și securitate în muncă, nerespectarea măsurilor de sănătate și securitate în muncă și vătămare corporală din culpă.

