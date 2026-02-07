Dolj: Un șofer băut a fugit la vederea polițiștilor și și-a trimis soția să recupereze mașina

Polițiștii din cadrul Secţiei 5 Poliţie Craiova, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe Bulevardul Oltenia, din municipiul Craiova, au observat un autoturism care, la vederea acestora, a oprit la aproximativ 200 m, iar conducătorul auto și pasagerul din dreapta au coborât și au părăsit zona în fugă, într-o direcție necunoscută.

La scurt timp, la fața locului s-a prezentat o tânără 28 de ani, din Craiova, care a urcat la volanul autoturismului abandonat și l-a condus pe bulevardul Oltenia, fiind oprită ulterior de polițiști.

Din verificările efectuate a reieșit faptul că la volanul autoturismului în cauză ar fi fost soțul tinerei, care i-ar fi solicitat acesteia să aducă autoturismul la domiciliu, fără să îi comunice motivul abandonării acestuia pe bulevardul Oltenia, din Craiova.

Ulterior, polițiștii au identificat conducătorul auto în persoana unui tânăr 28 de ani, din comuna Radovan.

Întrucât emana halenă alcoolică, polițiștii i-au solicitat bărbatului acordul în vederea testării cu aparatul alcooltest și recoltarea probelor biologice, însă acesta a refuzat.

Poliţiştii au întocmit dosar penal pentru refuzul sau sustragerea de la recoltarea de probe biologice necesare în vederea stabilirii alcoolemiei. Cercetările continuă.

