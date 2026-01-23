Gorj: Bărbatul care a spart geamurile unei biserici din Târgu Jiu, identificat și reținut

Polițiști din cadrul Biroului de Investigații Criminale, cu sprijinul polițiștilor Postului de Poliție Transporturi Feroviare Târgu Jiu, au identificat astăzi un bărbat, de 47 de ani, din Târgu Jiu, bănuit că joi ar fi spart geamurile laterale ale Bisericii „Sfinții Împărați Constantin și Elena“ din localitate.

Joi, în jurul orei 07.20, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați, prin apel 112, de către o femeie, de 54 de ani, din localitate, care este îngrijitoare la Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena“, că ar fi găsit geamurile bisericii sparte.

O echipă operativă din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu a stabilit că, în noaptea de 21 spre 22 ianuarie a.c., persoane necunoscute au distrus, prin spargere cu un obiect dur, geamurile duble de pe partea dreaptă-laterală ale Bisericii Sfinții Împărați Constantin și Elena, din municipiu.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere.

Presupusul făptaș a fost identificat azi și reținut pentru 24 de ore.

