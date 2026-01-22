Wizz Air va opera un nou zbor către Veneția, din primăvară

Compania aeriană Wizz Air a anunțat astăzi că, începând cu data de 23 mai 2026, va opera un nou zbor către Veneția – Italia.

Noua rută vine în completarea extinderii rețelei Wizz Air din ultimul an, când au fost lansate șapte rute.

„Începem acest an cu un nou anunț important, continuând să consolidăm prezența Wizz Air în România prin lansarea a unei rute suplimentare din Craiova către o destinație europeană cheie. Bazându-ne pe creșterea recentă, aceste noi zboruri îmbunătățesc conectivitatea aeriană regională și reconfirmă angajamentul nostru față de călătorii accesibile pentru pasageri”, a declarat Anastasia Novak, Corporate & Sustainability Communications Manager la Wizz Air.

„Ruta Craiova–Veneția reprezintă un pas firesc în dezvoltarea rețelei de destinații a Aeroportului Internațional Craiova și o reconfirmare a cererii existente pentru zborurile către Italia. Odată cu această rută, ajungem la un total de șase destinații din Italia, răspunzând atât nevoilor pasagerilor care călătoresc în scop turistic, cât și celor ale diasporei din regiune. Extinderea conectivității aeriene este o consecință naturală a investițiilor realizate în ultimii ani în infrastructura aeroportuară, în special a operaționalizării noului terminal al Aeroportului Internațional Craiova, cel mai modern din România, care ne permite să oferim pasagerilor condiții la standarde europene și să susținem dezvoltarea traficului aerian pe termen lung”, a explicat Sorin Manda, directorul Aeroportului Internațional Craiova.

Zborurile vor fi operate în zilele de marți și sâmbătă.

Tarifele pornesc de la 79 RON, iar biletele sunt deja disponibile pe wizzair.com și prin aplicația mobilă WIZZ.

