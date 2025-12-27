Siguranța copiilor începe cu educația

Vineri seară, la Târgul de Crăciun din Craiova, polițiștii rutieri au transformat educația rutieră într-o experiență de neuitat pentru cei mici.

Prin joc, explicații simple și exemple practice oferite cu ajutorul autolaboratorului de educație rutieră, copiii au învățat cât de important este să fie atenți atunci când traversează sau se deplasează pe drumurile publice.

Astfel de activități vor fi continuate de polițiștii rutieri.

