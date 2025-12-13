Mehedinți: Pasager rănit într-un accident între două mașini, la Cocorova

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizați astăzi, la ora 08.00, că pe DN 67, în localitatea Cocorova, s-a produs un accident rutier soldat cu victime.

Un tânăr, de 20 de ani, din județul Gorj, în timp ce conducea un autoturism în localitatea Cocorova, la intersecția cu DN 67, ar fi efectuat manevra de viraj la stânga și ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de o femeie, din județul Gorj.

Din impact, autoturismul condus de femeie a părăsit partea carosabilă.

În urma accidentului, a rezultat vătămarea corporală a unui bărbat, pasager în autoturismul condus de tânăr, care a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri de specialitate.

Cei doi conducători auto implicați în accident au fost testați cu privire la consumul de alcool, rezultatele fiind negative.

Polițiștii continuă cercetările în acest caz.

