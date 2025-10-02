Câți bani se dau pentru ajutorul de căldură

Craiovenii care beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinței pot ridica începând cu 26 octombrie 2025, declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie pentru sezonul 2025-2026 de la Direcția de Asistență Socială Craiova.

Ca și până acum, ajutorul bănesc pentru încălzirea locuinței se acordă pentru consumatorii vulnerabili de energie termică în sistem centralizat, energie electrică, gaze naturale, combustibili solizi și /sau petrolieri pentru sezonul rece 01 noiembrie 2025 – 31 martie 2026. Este știut că, acesta se acordă numai pentru un singur sistem de încălzire, adică cel principal utilizat. Spre exemplu, un craiovean își încălzește apartamentul cu energie termică, dar mai folosește și un radiator electric va primii ajutor doar pentru consumul de energie termică.

Câți bani primesc beneficiarii

Craiovenii care au un venit net pe membru de familie sau pentru o persoană singur de 200 de lei vor avea compensată căldura 100%, dacă se încălzesc cu energie termică. Cei care au între 200,1 de lei și 320 de lei vor avea o compensare lunară de 90%. Dacă veniturile sunt între 320,1 de lei și 440 de lei, compensarea lunară pe familie sau persoană singură va fi de 80%. Compensarea va fi de 70% în cazul craiovenilor cu venituri cuprinse între 440,1 de lei și 560 de lei. Cer este că, ajutorul pentru încălzire scade cu cât veniturile beneficiarilor cresc. Același lucru se întâmplă și în cazul craiovenilor care se încălzesc cu gaze naturale. Suma maximă alocată este de 250 de lei pentru cei cu un venit de cel mult 200 de lei, iar suma minimă este de 25 de lei pentru un venit de 2.053 de lei pe membru de familie sau persoană singură. Ajutoarele pentru căldură sunt mai mari în cazul celor care se încălzesc cu energie electrică. Pentru un venit de cel mult 200 de lei/membru de familie sau persoană singură, beneficiarul primește 500 de lei.

Craiovenii care își încălzesc locuința cu lemne și cărbuni primesc un ajutor bănesc de cel mult 320 de lei, dacă au un venit de 200 de lei și 32 de lei dacă au un venit de 1.386 de lei /membru de familie sau 2.053 de lei pentru o persoană singură.

Suplimentul pentru energie

Acest ajutor bănesc se acordă lunar, pe tot parcursul anului, inclusiv în perioada sezonului rece, în sumă fixă, în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum maxim de:

a) 30 lei / lună pentru consumul de energie electrică (în factură);

b) 10 lei / lună pentru consumul de gaze naturale (în factură);

c) 10 lei / lună pentru consumul de energie termică (în factură);

d) 20 lei / lună pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri (la titular)

În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună.

Categorii de beneficiari:

Pot beneficia de acest drept familiile care realizează venituri lunare nete pe membru de familie de până la 1386 lei, respectiv persoanele singure care realizează venituri nete lunare până la 2053 lei și care nu dețin anumite bunuri care i-ar exclude de la acest ajutor bănesc

Pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței aferent sezonului rece 2025-2026, precum și pentru acordarea suplimentelor de energie, în conformitate cu prevederile Legii nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, se ia în calcul cuantumul pensiilor aferente lunii anterioare depunerii solicitării.