Sorin Manda, noul prim-vicepreşedinte al Asociaţiei Aeroporturilor din România

Craiova va fi reprezentată la vârful Asociaţiei Aeroporturilor din România(AAR). Directorul Aeroportului Internaţional Craiova, Sorin Manda, a fost ales prim-vicepreşedintele AAR. Director general a fost votat Bogdan Mândrescu, actualul director general al Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB). Decizia a fost luată în cadrul Adunării Generale Extraordinare desfășurate luni, la Brașov, după ce actuala conducere a Asociaţiei, condusă timp de 27 de ani de David Ciceo, şi-a anunţat demisia.

Membrii AAR au desemnat și o nouă echipă de conducere, anunțând totodată un plan ambițios pentru viitorul rețelei de aeroporturi din țară. Bogdan Mândrescu va fi secondat de Sorin Manda, directorul general al Aeroportului Craiova, ales în funcția de prim-vicepreședinte, responsabil de coordonarea activităților executive.

Cei șase vicepreședinți sunt:

• Bogdan Artagea (Aeroportul Internațional „Mihai Kogălniceanu” Constanța) – Zona 1

• Lucian Taropa (Aeroportul Internațional „Traian Vuia” Timișoara) – Zona 2

• Ioan Măriuța (Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava) – Zona 3

• Andrei Peti (Aeroportul Internațional Transilvania Târgu Mureș) – Zona 4

• Răzvan Horga (Aeroportul Internațional Oradea) – relația cu organismele internaționale

Secretar general al AAR este Marius Gârdea (Aeroportul Internațional Sibiu), iar trezorier a fost desemnat Ovidiu Moșneag (Aeroportul Internațional Arad).

Sorin Manda: „Principalul scop este reformarea asociației“

„Asociația Aeroporturilor din România are de astăzi o nouă conducere, din care sunt onorat să fac parte și eu, în calitate de prim-vicepreședinte, alături de noul președinte ales, Bogdan Mândrescu, director al Companiei Naționale Aeroporturi București.

În cadrul ședinței AAR de astăzi, de la Brașov, s-a luat act de demisia lui David Ciceo, directorul Aeroportului Internațional Cluj-Napoca, din funcția de președinte al asociației și a fost votată în unanimitate noua conducere.

Mă bucur că fac parte dintr-o echipă ce are ca principal scop reformarea asociației, astfel încât fiecare membru să fie reprezentat în relația cu toate instituțiile statului și sprijinit în proiectele asumate. Este o schimbare care are loc pentru prima dată după 27 de ani, odată cu retragerea din această funcție a lui David Ciceo, căruia îi mulțumesc și care sper că va rămâne alături de noi pentru a contribui cu experiența sa la proiectele asociației.

Le mulțumesc tuturor colegilor din cadrul AAR pentru susținerea noii echipe manageriale“, a declarat Sorin Manda, directorul Aeroportului Internaţional Craiova.

Bogdan Mândrescu: „Ne propunem să facem din aeroporturile României adevărate hub-uri inteligente“

Noul președinte a prezentat direcțiile strategice ale Asociației: digitalizare și automatizare, siguranță și securitate avansată, utilizarea energiei verzi, servicii contactless și biometrice, precum și parteneriate pentru inovare.

„Ne propunem să facem din aeroporturile României adevărate hub-uri inteligente, prietenoase cu pasagerii și cu mediul. Modernizarea trebuie să fie motorul creșterii noastre și să transforme infrastructura aeriană într-un etalon pentru regiune”, a declarat Bogdan Mîndrescu.

Schimbarea a fost bine primită de operatorii aerieni și autoritățile locale, care și-au exprimat sprijinul pentru proiectele dedicate digitalizării și reducerii amprentei de carbon a aeroporturilor.