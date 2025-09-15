Încă un bărbat reținut după bătaia cu bâte şi topoare din Craiova

UPDATE: Încă patru persoane, duse la audieri

În acestă seară, în urma activităților investigativ-operative și de cercetare, efectuate de polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale și Serviciului pentru Acțiuni Speciale Dolj, angrenați în cercetarea evenimentului din 13 septembrie, patru persoane care ar fi participat la eveniment și se sustrăgeau cercetărilor, au fost ridicate de la priveghi, potrivit IPJ Dolj.

Cele patru persoane au fost conduse la audieri, urmând a fi dispuse măsuri legale.

Stirea iniţială: A fost reținut încă un bărbat în cazul conflictului violent din Craiova în urma căruia un bărbat şi-a pierdut viaţa.

„În această după-amiază, una dintre persoanele ce se aflau internate în spital, în vârstă de 57 de ani, a fost externată și condusă la audieri. Astfel, în urma probatorului administrat, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj a dispus reținerea acesteia, pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și încăierare, fiind introdusă în Arestul IPJ Dolj”, potrivit IPJ Dolj.

Alți trei au fost arestați preventiv, ei contestând deja decizia instanței.

Este vorba despre un tânăr de 20 de ani sub cercetat pentru omor, tulburarea ordinii și liniștii publice și încăierare și alți doi bărbați, de 17 și 47 de ani, acuzați de tulburarea ordinii și liniștii publice și încăierare.

Reamintim că în urma conflictului violent, care a avut loc sâmbătă dimineațaă pe bulevardul Nicolae Romanescu din Craiova, un bărbat a murit și mai mulți au fost răniți.

