Craiova, pregătită de startul Turului României 2025! Olguţa Vasilescu anunţă câştiguri mari pentru industria HORECA

Federația Română de Ciclism, alături de Agenția Națională pentru Sport și Auchan România, în calitate de partener principal, organizează cea de-a 57-a ediție a Turului României. Cel mai important eveniment sportiv local al anului va avea loc în perioada 10-14 septembrie 2025, va începe de la Craiova și propune și anul acesta un traseu remarcabil ce străbate sud-estul țării. Pe lângă competiția de elită, Turul României readuce în orașele prin care trece mult așteptatele curse pentru copii și pentru amatori, împărtășind energia și emoția ciclismului în mijlocul comunităților locale.

„Mica Buclă” revine, astfel, în peisajul sportiv românesc cu o ediție ce combină performanța sportivă cu promovarea unor zone cu potențial turistic și cultural remarcabil. Orașe istorice, drumuri spectaculoase și două curse dedicate amatorilor se împletesc într-un traseu gândit să aducă ciclismul mai aproape de români.

Palatul Jean Mihail, locul de start al cursei

Primăria Craiova a anunţat restricții de trafic, miercuri, între orele 08.30 – 11.00. Cursa va lua startul în jurul orei 10.00, din faţa Palatului Jean Mihail, cel care a fost unul dintre cei mai bogaţi români care au existat vreodată (n.r. – a lăsat statului român 90 de tone de aur plus foarte mult teren).

Străzile afectate de restricții sunt:

Calea Unirii, tronsonul dintre intersecția cu străzile Brestei și Calea București și intersecția cu străzile Popa Șapcă și Alexandru Ioan Cuza;

Mihai Viteazul, tronsonul dintre intersecția cu Calea Unirii și intersecția cu str. Ion Maiorescu.

Parcările de pe strada Mihai Viteazul, între Calea Unirii și Ion Maiorescu, trebuie eliberate, între orele 07.00 și 11.00.

Traseul Turului României din acest an

Formată din 5 etape, ediția din acest an începe la Craiova, locul în care se construiește primul velodrom indoor din România și marchează prima sosire din istoria Turului la Slobozia, dar și revenirea în orașe precum Craiova (ultima dată în 2004), Râmnicu Vâlcea (2012), Pitești (2007), Brașov și Buzău (2019).

Fiecare etapă a Turului României 2025 pune în valoare zone reprezentative pentru cultura și natura țării: de la Horezu, cunoscut ca simbol al ceramicii românești, la Voinești, o importantă zonă pomicolă cunoscută pentru producția de prune și magiun și până la Masivul Bucegi, una dintre cele mai apreciate destinații montane din România. Traseul continuă prin peisajele spectaculoase din jurul Lacului Siriu, traversează noul pod peste Dunăre de la Brăila – oferind o intrare simbolică în Dobrogea și o revenire în Câmpia Bărăganului – și se încheie în Capitală, pe un circuit ce trece pe lângă monumente emblematice din inima Bucureștiului.

Conform Federaţiei Române de Ciclism, ediția din acest an include, în premieră, două curse dedicate amatorilor: una pe urcarea către Pasul Dichiu – Piatra Arsă, ce se va desfășura înaintea plutonului profesionist, și următoarea în București, pe traseul oficial al competiției, chiar prin inima Capitalei. Aceste inițiative oferă pasionaților de ciclism șansa de a trăi experiența Turului dintr-o perspectivă unică, pe același traseu destinat rutierilor profesioniști.

Olguţa Vasilescu: „Este un nou motiv de promovare a oraşului!“

Prezentă la conferinţa de presă care marchează deschiderea Turului României 2025, Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, s-a arătat încântată de faptul că Federaţia de Ciclism şi-a îndreptat privirile către oraşul nostru şi că Turul României 2025 va lua startul chiar din Bănie. De asemenea, Olguţa Vasilescu a ţinut să menţioneze faptul că industria HORECA din Craiova este cea mai câştigată în urma acestui eveniment.

„Ne bucurăm să sărbătorim această competiţie naţională, care prefigurează multe competiţii naţionale şi internaţionale care vor urma anii următori aici. Vom avea primul velodrom indoor din România, care va fi omologat internaţional şi care va putea găzdui o mulţime de competiţii pe viitor. Pentru noi, în primul rând, este un nou motiv de promovare a oraşului, un prilej de câştig pentru industria HORECA din Craiova, pentru că sunt extrem de multe camere ocupate şi în această perioadă. Cu ajutorul mass-mediei, toţi românii vor putea vedea mâine traseul din Craiova, care a fost ales special pentru acest Tur al României. Se pot vedea multe clădiri-monument, extrem de frumoase şi noi sperăm ca în următorii ani să vină cât mai mulţi turişti la Craiova.

Aşa cum am văzut că s-a întâmplat în cazul celor de la atletism, care au decis să revină la Craiova, aşa sperăm ca şi Federaţia Română de Ciclism să ne mai caute pe viitor. Craiova, zic eu, este capitala sportului românesc, măcar pentru faptul că avem cele mai multe săli sportive, cel mai frumos stadion din România, singurul stadion de atletism care poate găzdui competiţii internaţionale şi urmează şi această sală care va fi gândită să găzduiască doar competiţii de top“, a declarat Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu.

Cătălin Sprînceană, încântat de ceea ce a găsit în Cetatea Băniei

Bineînţeles, printre cei care au avut cuvinte de laudă la adresa oraşului Craiova s-a regăsit şi Cătălin Sprînceană, preşedintele Federaţiei Române de Ciclism.

„Mă bucur mult că suntem aici, pentru că, până la urmă, Oltenia şi această zonă n-a mai făcut parte demult din programul Turului României. Suntem onoraţi să fim într-o zonă superbă. Am găsit un oraş primitor, care încă de la începutul demersurilor noastre, de organizare a acestei ediţii, ne-a ajutat cu absolut tot ce aveam nevoie. Ne-am ataşat de acest oraş în ultima perioadă. De când au început lucrările pentru noua Sală Polivalentă am început să facem drumuri mai des la Craiova şi am considerat că este o ocazie foarte bună de a integra şi Turul României tot aici. Aşteptăm şi noi finalizarea noii arene, pentru a ne putea pregăti pe măsură aici, la noi în ţară şi să nu mai apelăm la vecinii bulgari“, a punctat şi Cătălin Sprînceană, preşedintele Federaţiei Române de Ciclism.

Preşedintele ANS sare în ajutorul sportivilor

Bogdan-Constantin Matei, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Sport, a declarat în urmă cu puţin timp faptul că instituţia pe care o reprezintă va asigura tot sprijinul cicliştilor înscrişi în competiţie.

„În calitate de Președinte al Agenției Naționale pentru Sport, este o bucurie și o onoare să fiu alături de dumneavoastră și să încerc să ajut, cât este posibil din punct de vedere financiar, dar și ca prezență, Federația Română de Ciclism, o federație de succes, care a crescut de la an la an și care aduce în fața României și a Europei ceea ce avem mai de preț. Le urez mult succes cicliștilor și vă asigur de tot sprijinul Agenției Naționale pentru Sport, care are forța, dar și determinarea necesare de a fi alături de ciclismul românesc, de a fi într-adevăr cei mai buni ambasadori pe care îi are România. Hai, România!”, a declarat Bogdan-Constantin Matei, președintele Agenției Naționale pentru Sport.

Program și traseu Turul României 2025

10 septembrie – Etapa 1: Craiova – Târgu Cărbunești – Horezu – Râmnicu Vâlcea | 178 km

– Etapa 1: Craiova – Târgu Cărbunești – Horezu – Râmnicu Vâlcea | 178 km 11 septembrie – Etapa 2: Pitești – Topoloveni – Pucioasa – Pasul Dichiu (Piatra Arsă) | 175 km

– Etapa 2: Pitești – Topoloveni – Pucioasa – Pasul Dichiu (Piatra Arsă) | 175 km 12 septembrie – Etapa 3: Brașov – Întorsura Buzăului – Nehoiu – Cislău – Buzău | 189 km

Etapa 3: Brașov – Întorsura Buzăului – Nehoiu – Cislău – Buzău | 189 km 13 septembrie – Etapa 4: Buzău – Brăila – Însurăței – Slobozia | 222 km

Etapa 4: Buzău – Brăila – Însurăței – Slobozia | 222 km 14 septembrie – Etapa 5: circuit în București | 97 km

