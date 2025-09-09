Președinta Federației Române de Atletism (FRA), Constantina Diță, a participat, luni, la un eveniment în cadrul căruia Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR) a sărbătorit 65 de ani de la prima medalie olimpică de aur a atletismului românesc. Aceasta a fost cucerită la săritura în înălțime de Iolanda Balaș, la Jocurile Olimpice de la Roma din 1960. La finalul evenimentului, Constantina Diță, a vorbit despre participarea României la Campionatele Mondiale de atletism, care se desfășoară în perioada 13-21 septembrie, la Tokyo. Obiectivul delegației României în Japonia este calificarea în finale a tuturor sportivilor, dar a subliniat că speră și la câștigarea unei medalii.

„Plecăm la Campionatele Mondiale de atletism (astăzi – n.r.). Această sărbătoare ocazionată de împlinirea a 65 de ani de la prima medalie olimpică de aur a atletismului românesc, cucerită de Iolanda Balaș, le dă curaj sportivilor noștri. Obiectivul nostru la Tokyo este ca toți să se califice în finale, dar sperăm și la o medalie“, a spus Constantina Diță, citată de Agerpres.

„Nu vreau să rămân ultima campioană olimpică a atletismului românesc“

Constantina Diță a menționat că federația traversează o perioadă dificilă din punct de vedere financiar. A rămas însă optimistă în viitorul atletismului românesc.

„Eu spun că atletismul românesc are viitor. Juniorii au demonstrat asta, dar trebuie să avem grijă de acești sportivi. Fără ajutorul federației și fără infrastructură nu vom mai avea medalii de aur la Jocurile Olimpice. Este foarte greu, dar nu voi renunța. Visurile sportivilor trebuie îndeplinite, așa cum și eu mi l-am îndeplinit pe acela de a ajunge la marile competiții. De aceea, chiar dacă atletismul românesc trece printr-o perioadă foarte grea, eu sper că vom primi și noi buget, pentru că sportivii au nevoie de susținere. Nu vreau să rămân ultima campioană olimpică a atletismului românesc. Sper ca la următoarele ediții România să cucerească medalii și de ce nu, chiar de aur“, a afirmat ea.

România va fi reprezentată la Campionatele Mondiale de la Tokyo de nouă sportivi. Șase vor fi la feminin și trei la masculin. Aceștia sunt: Andrea Miklos, Alina Rotaru Kottmann, Diana Ana Maria Ion, Andreea Elena Taloș, Bianca Florentina Ghelber, Stella Rutto, Mihai Sorin Dringo, Andrei Rareș Toader și Alin Alexandru Firfirică.

