Vâlcea: Polițiștii au reținut 13 permise și au dat 60 de amenzi

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier, Biroului Rutier, Formațiunii Rutiere Horezu și Secției 9 Poliție Rurală Pietrari, în colaborare cu Serviciul Rutier Gorj și cu sprijinul polițiștilor de ordine publică, au desfășurat joi, în intervalul orar 16.00-19.00, pe DN 67 o acțiune de tip BLITZ.

Acțiunea a avut ca obiectiv principal creșterea siguranței rutiere și prevenirea producerii de accidente.

Pe parcursul activităților au fost controlate 83 de autovehicule și legitimate 89 de persoane.

În urma activităților, polițiștii au aplicat 60 de sancțiuni contravenționale, dintre care 48 pentru depășirea vitezei legale și 3 pentru manevre neregulamentare de depășire, restul vizând alte abateri la regimul circulației.

Totodată, au fost reținute 13 permise de conducere, 10 pentru viteză și 3 pentru depășiri neregulamentare, fiind reținut și un certificat de înmatriculare.

Valoarea totală a sancțiunilor aplicate s-a ridicat la aproximativ 32.000 de lei.

