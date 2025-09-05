Un preot a fost bătut pe stradă de un soț înșelat

Un preot dintr-un sat din județul Mureș a ajuns la spital după ce a fost bătut de soțul unei femei cu care preotul ar fi avut o relație sentimentală.

Incidentul a avut loc pe stradă, când părintele se întorcea de la o înmormântare. În urma agresiunii,preotul a ajuns la spital, iar soțul înșelat s-a ales cu nasul spart.

Bărbații s-au reclamat reciproc la poliție, apoi instanța a decis să emită un ordin de protecție pentru preot, care este valabil două luni.

Adulterul, descoperit la proces

Totul a început când bărbatul de 45 de ani, aflat în proces de divorț, ar fi descoperit mesajele de pe rețelele de socializare între soția lui și preotul din sat, un bărbat de 31 de ani.

Imediat ce l-a găsit pe preot, soțul înșelat a început să-i ceară socoteală, chiar de față cu sătenii. Dascălul, soția lui și mai mulți localnici au încercat să-i despartă pe cei doi bărbați, dar fără succes.

Imediat după bătaie, cei doi au depus, pe rând, plângere la poliție.

„Polițiștii au emis față de bărbatul de 45 de ani un ordin de protecție provizoriu pentru cinci zile. Ulterior, instanța de judecată a emis împotriva aceluiași bărbat un ordin de protecție pentru două luni”, a transmis IPJ Mureș.

Preotul, vizat de o anchetă internă

Preotul nu a vrut să ofere un punct de vedere cu privire la cele întâmplate. Celălalt bărbat implicat a transmis că și-a angajat un avocat.

Părintele este vizat acum și de o anchetă internă.

„În funcție de rezultatul acestei anchete, conform regulamentului sunt prevăzute diferite sancțiuni care se aplică preoților pentru abaterile de natură morală, disciplinară, administrativă sau pastorală”, a declarat purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia.

Părintele slujește de 7 ani în satul din județul Mureș. Dacă va fi găsit vinovat de reprezentanții bisericii, el își va pierde locul de muncă.

