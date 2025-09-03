Craioveanul care a evadat din arest la domiciliu a fost arestat preventiv

Un bărbat din Craiova, în vârstă de 34 de ani, aflat în arest la domiciliu, a părăsit duminică seară imobilul din Craiova în care era obligat să stea. El a fost găsit marţi şi prezentat instanței de judecată, fiind dispusă măsura arestării preventive pentru 30 de zile.

Duminică seară, în jurul orei 22.15, poliţiştii din cadrul Serviciului Investigații Criminale – Biroul Supravegheri Judiciare au fost sesizați telefonic de dispeceratul SIME din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj că TICĂ EDUARD CĂTĂLIN, de 34 de ani, aflat sub măsura preventivă a arestului la domiciliu, ar fi părăsit imobilul din Craiova în care executa măsura, dispozitivul electronic de supraveghere indicând faptul că acesta se afla pe o altă stradă din municipiu.

Pentru depistarea acestuia a fost dirijat imediat, în zona indicată, un echipaj din cadrul Secției 5 Poliție Craiova, însă barbatul nu a mai fost găsit.

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evadare.

La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj a fost constituit un colectiv de lucru, fiind desfășurate activități specifice, în colaborare cu polițiști ai Inspectoratelor de Poliție Județene Olt și Argeș, DGPMB și Biroului Poliție Autostrazi.

Craioveanul a fost prins şi arestat la domiciliu

Marţi, în urma activităților specifice desfășurate de polițiștii Serviciului Investigaţii Criminale – Biroul Supravegheri Judiciare, bărbatul a fost depistat pe raza municipiului Craiova. I-a fost montat un nou dispozitiv electronic pentru monitorizare şi a fost prezentat instanței de judecată. Aceasta a dispus ca bărbatul să fie arestat preventiv pentru 30 de zile.

Marţi, cel în cauză a fost escortat de polițiștii Biroului Supravegheri Judiciare și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

Poliţiştii continuă cercetările sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evadare și distrugere.

La finalizarea cercetărilor va fi propusă soluţie prin unitatea de parchet competentă.

