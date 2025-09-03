Doi morţi şi un rănit grav după ce un microbuz şi un autoturism s-au ciocnit frontal

Un accident între un autocar și o mașină a avut loc, miercuri dimineață în județul Botoșani, pe DN 24C, între localitățile Românești și Dămideni. Trei victime au fost găsite în stop cardio-respirator, fiind resuscitate la fața locului. Două au fost declarate decedate.

Un număr de 21 persoane au fost implicate, patru persoane fiind în autoturism și 17 erau în microbuz. A fost activat Planul Roșu de Intervenție și trimis un elicopter SMURD.

la faţa locului au fost mobilizate 1 autospecială de stingere, 1 autospecială de descarcerare, 1 Unitate de Terapie Intensivă Mobilă 3 ambulanţe SMURD şi 1 autospecială pentru transport personal şi victime multiple.

Suplimentar, au fost trimise şi 4 ambulanţe aparţinând Serviciului Judeţean de Ambulanţă.

La nivelul judeţului a fost activat Planul Roşu de Intervenţie.

„Ajunşi la faţa locului, pompierii au constatat faptul că în microbuz erau 17 persoane, iar patru în autoturism. Au fost descarcerate şapte persoane, patru din maşină şi trei din microbuz. Trei persoane sunt în stop cardio-respirator şi se aplică manevrele de resuscitare”, a transmis ISU Botoşani.

Două persoane, de 29 şi 50 de ani, au fost declarate decedate. Se continuă resuscitarea pentru cea de-a treia.

Potrivit Centrului Infotrafic, circulaţia este oprită complet şi se estimează reluarea acesteia după ora 10.00.

