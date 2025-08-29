23.3 C
Vâlcea: Două case nelocuite din Roșiile, afectate de un incendiu de vegetație uscată

De Daniela Moise
Pompierii militari vâlceni au intervenit vineri pentru stingerea unui incendiu izbucnit la vegetație uscată, care s-a extins la două locuințe nelocuite, în localitatea Roșiile.

Au acționat forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Drăgășani, Stației de Pompieri Grădiștea și Gărzii de Intervenție Măciuca, cu patru autospeciale de stingere cu apă și spumă.

Incendiul a cuprins cele 2 locuințe și a afectat 1,5 ha de vegetație uscată. Nu sunt victime.

