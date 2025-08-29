Cinci din cele șase pachete de măsuri fiscale au fost adoptate de guvern

Premierul Ilie Bolojan a anunţat vineri că doar cinci pachete de măsuri au fost adoptate în Executiv, iar Pachetul privind administraţie publică urmează să fie discutat duminică, el precizând că foarte probabil vom avea o nouă şedinţă de guvern. Premierul şi-a exprimat speranţa că întregul pachet doi va fi adoptat până la finalul săptămânii viitoare.

Premierul a declarat după şedinţă că pe agendă au fost cinci din cele şase pachete care vor fi adoptate prin asumarea răspunderii guvernului în parlament.

Ilie Bolojan a spus că pachetul privind administraţie publică ”urmează să fie discutat duminică”. ”Foarte probabil vom avea o nouă şedinţă de guvern ca să urmează şi acest pachet procedura iar la finalul săptămânii viitoare toate cele şase pachete să fie adoptate”, a precizat şeful Executivului.

Premierul a spus că a fost discutată componenta legată de pensiile magistraţilor, pachetul pe sănătate, cea de-a treia componenţă, companiile de stat, a patra, companiile autofinanţate, ASF, ANCOM şi ANRE şi cea de-a cincea, componenta de fiscalitate-insolvenţă.

„Toate aceste componente sunt absolut necesare pentru a pune în practică politici publice care să facă să avem un stat mai sănătos, un stat eficient, un stat care respectă munca”, a arătat premierul Bolojan.

Al șaselea pachet va fi discutat duminică

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a explicat că mai sunt câteva discuţii pe care partidele din coaliţie trebuie să le aibă asupra acestui proiect, iar acest lucru se va întâmpla duminică, în cadrul unei reuniuni a coaliţiei.

„Mai sunt câteva chestiuni în discuţia partidelor, se va relua discuţia cu o coaliţie, duminică, după care va urma, probabil, o şedinţă de guvern”, a declarat Ioana Dogioiu.

Acesta a adăugat că nu poate preciza ce anume s-a schimbat în cadrul proiectului privind administraţia publică.

„Dacă se va ajunge la acord şi va exista şedinţa de duminică şi va fi adoptat, sigur va urma aceeaşi procedură”, a adăugat Dogioiu.

Pachetul care vizează administraţia publică vizează, printre altele, reducerea cu aproximativ 40 000 de posturi, administraţiile locale şi cea centrală trebuind că reducă cu un sfert posturile din organigrama existentă în prezent.

