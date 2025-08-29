Un bărbat și-a ucis soția și i-a tăiat un deget ca să-i poată accesa telefonul și să-i fure banii din contul bancar

Un bărbat de 45 de ani din Ungaria a fost arestat după mai bine de jumătate de an de când și-a omorât soția și i-a tăiat un deget pentru a se conecta online la contul său bancar. El a fugit din țară și și-a schimbat înfățișarea.

Polițiștii din Ungaria au anunțat că o femeie de 52 de ani a fost ucisă în apartamentul ei din Újpest, un sector din Budapesta, pe 15 decembrie 2024. Victima a fost descoperită înjunghiată și, de asemenea, ea avea un deget tăiat.

Soțul femeii a devenit principalul suspect al crimei. Probele au arătat că acesta ar fi mutilat-o pe soție ca să-i folosească amprenta digitală a degetului tăiat pe telefonul mobil al acesteia.

Astfel, a intrat în contul ei bancar și și-a transferat câteva sute de mii de forinți.

Bărbatul a fugit din țară

Poliția din Ungaria a emis inițial un mandat de arestare intern, apoi mandate de arestare europene și internaționale. Criminalul a fost prins, până la urmă, de poliția slovacă, la Bratislava, pe 20 iulie. El a fost predat polițiștilor din Budapesta pe 27 august.

„Anchetatorii abia l-au recunoscut pe bărbat, care nu semăna cu fotografia din mandatul de arestare, deoarece se răsese pe cap și își lăsase barbă”, reiese dintr-un comunicat al Poliției.

Bărbatul a fost arestat și acuzat de omor, jaf și fraudă comise cu ajutorul unui sistem informatic.

