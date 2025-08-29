Olguţa Vasilescu: Costul real al unui bilet RAT este 10 lei

Ultima şedinţă de consiliu local Craiova înainte de sosirea toamnei a fost ca o ploaie de vară: nici prea lungă. nici prea scurtă. dar foarte intensă. „Cuplul“ administrativ destrămat, format din viceprimarul Dan Păloiu şi consiliera USR Emilia Neagu, din care ieşeau scântei la fiecare şedinţă, i-a dat celei din urmă oportunitatea de a interveni în discuţiile online cu mai mult spor.

Cu un nou preşedinte de şedinţă, Cosmin Corîţu, celălalt viceprimar, dar de la AUR, Emilia Neagu a „patinat“ fără teama că i se va tăia microfonul. Multe din intervenţiile ei au smuls zâmbete înfundate. Ce s-a discutat? Multe. Dar pentru că s-au bătut câmpii cu graţie la cele mai multe, două mari şi late au atras atenţia: creşterea preţului unui bilet RAT Craiova de la 3 la 4 lei şi dorinţa primăriei de a cumpăra 3 hectare de teren din preajma CET 2.

Scumpirea RAT

La acest subiect lupta s-a dat între consilierii PNL şi primarul Olguţa Vasilescu. „33% mi se pare o creştere foarte mare. Înţeleg că au crescut TVA şi inflaţia, dar nu poţi spune că măreşti cu 33% preţul unui bilet“, a spus consilierul Doru Câplea. „Tarifele nu au fost modificate din 2023. Creşterea cea mai mare o reprezintă energia electrică, combustibilul principal în urma moderizării parcului auto. S-au modificat preţurile“, i-au răspuns reprezentanţii RAT Craiova.

În discuţie a intervenit primarul. „Toate oraşele au majorat preţul, unele mai mult decât noi. Arad are 4,5 lei, la Braşov este 5 lei, la Cluj 3,5 lei, dar este în modificare la 4 lei din septembrie. La Iaşi este 4 lei, Oradea, Timişoara. Toate oraşele fac această majorare. Costul real al biletului este de 10 de lei în acest moment. Noi acordăm deja o subvenţie de 6 lei pe bilet, dar cu siguranţă vrem să ţinem un preţ câţ mai jos. Facem investiţii în flota noastră, să fie nouă“, a spus Olguţa Vasilescu.

Şi nu e sigur că preţul rămâne 4 lei

Teodor Sas, de la PNL, a bătutu apropouri la cheltuielile cu IntenCity. „Transportul public de călători trebuie subvenţionat de autoritatea locală. Aşa cum subvenţionăm IntenCity putem subvenţiona mai mult, deoarece Craiova nu se poate compara cu Clujul din punct de vedere economic şi al puterii de cumpărare“, a spus el.

„Cred că nu m-aţi auzit când am spus că subvenţionăm cu 6 lei costul unui bilet“, a replicat Olguţa. „Anul trecut subvenţia de la primărie a fost de 20 de milioane de lei şi este posibil să venim cu o majorare a preţului dacă nu ne încadrăm“, au intervenit şi reprezentanţii RAT. „Cât reprezintă încasări în plus creşterea de la 3 la 4 lei?“, a întrebat Sas. „Păi noi ştim câte bilete se vor vinde?“, a replicat vicele Corîţu. „Faceţi calculul la numărul de bilete din 2024. E foarte simplu“, a insistat Sas.

Sas şi Olguţa, contre ca între vechi colegi

Doru Câplea a intervenit: „Dacă s-au făcut investiţii ar trebui să vedem o scădere a costurilor…“. Aici, Olguţa Vasilescu a aplicat clasica metodă de învăluire: „Dar nu vreţi să vorbiţi cu colegul dvs de partid, ministrul de finanţe, să nu mai crească accizele? Noi nu vrem să mărim preţul.“ „Nu este relevant. este şedinţă de Consilu Local Craiova“, a spus Câplea cu un ton puţin stins.

Şugubăţ, Teodor Sas, a atins-o pe Olguţa. „Doamna primar, dvs remarcile astea le faceţi de vreo 10-12 ani de când suntem împreună în acest CL. „Asta înseamnă că ştiu despre ce vorbesc“, a replicat ea. „Nu întotdeauna, de regulă, nu prea“, a zâmbit Sas. Proiectul a trecut.

Hai, spune, cine, cine…?

Ohhh, offff, ochi daţi peste cap, oftat ostentativ. De multe ori, pe bună dreptate. În această atmosferă „s-a discutat“ despre achiziţia de terenuri. Pe un ton înflăcărat, Emilia Neagu a început să se întrebe retoric dacă tranzacţiile imobiliare care vor urma nu sunt, de fapt, vreo afacere necurată.

„Văd ca primăria poate să emită şi mai rapid de 30 de zile documente. Unul dintre proprietari are legătură cu o angajată din Primăria Craiova? Mă bucur dacă se cumpără cu 100.000 de euro, preţul pe care această familie l-a plătit. Se naşte o întrebare. Să fie oare Direcţia de Urbanism implicată în tranzacţii ilegale prin emiterea unor Certificate de Urbanism, astfel ca anumite persoane să cumpere sub preţul pieţei pentru ca după aceea să le vândă primăriei de 5 ori mai mult? Nu am văzut studiul de oportunitate“, a spus Neagu printre remarci dezaprobatoare de la prezidiu.

Adevărul sau halatul?

„Preţurile de la notar sunt mai mici în 90% din cazuri pentru a nu achita taxele notariale maxime. Iniţiatoarea proiectului este UAT Craiova. Nu are nici o legătură vreun nume sau preţ de achiziţie care va fi stabilit ulterior printr-un raport de evaluare“, a explicat Ionuţ Gâlea, directorul de la patrimoniu. După ce primăria a spus că pe acel teren vrea să construiască soluţii alternative pentru asigurarea căldurii în cazul în care CET 2 se desfiinţează, Emilia Neagu a preluat informaţia din zbor şi a întrebat pe un ton agitat.

„Aveţi informaţi că CET îşi va întrerupe activitatea în perioada următoare? Spuneţi adevărul până la capăt. Ce vor face firmele, ce va face Ford, ce vor face craiovenii?“ „În raport scrie clar: „în caz că….“. Chiar ieri(miercuri- n.r.) am avut o discuţie cu Ford pe acest subiect. Este o zonă foarte poluată şi ne mişcăm în direcţia asta. Deocamdată cumpărăm terenurile“, a spus Olguţa Vasilescu.