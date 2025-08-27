Lia Olguţa Vasilescu sare în ajutorul cetăţenilor! Eşti blocat în trafic, poţi sesiza Poliţia Locală Craiova!

Lia Olguţa Vasilescu, primarul Municipiului Craiova, sare în ajutorul cetăţenilor cu o informaţie extrem de utilă. Aceasta a anunţat pe pagina sa de facebook că, începând de miercuri, Poliţia Locală Craiova poate interveni în momentul în care primeşte o sesizare privind blocajul în trafic.

De asemenea, este menţionat faptul că sesizările se fac doar în scris, pe WhatsApp, la numărul de telefon 0758248789.

„De astăzi puteți sesiza Politia Locală Craiova pentru blocaje de trafic din cauza mașinilor parcate neregulamentar sau care obturează căi de acces, trotuare, care se află pe treceri de pietoni sau în intersecții. Numărul de telefon 0758248789 este valabil doar pentru aplicația WhatsApp și se primesc doar sesizări (mesaje) scrise și fotografii privind fapte de încălcare a prevederilor legale ce reglementează regimul circulației rutiere. Sesizarea trebuie să cuprindă: nume și prenume, descriere succintă a faptei, locație/adresă exactă, fotografii.

Am luat hotărârea de a folosi aplicația WhatsApp pentru a nu mai bloca telefonul cetățeanului cu astfel de sesizări, pentru a se putea transmite fotografii în timp real și pentru a putea veni mai rapid în sprijinul cetățenilor sau societăților care oferă servicii publice, cum ar fi RAT Craiova sau SC Salubritate“, se arată în postarea pe Facebook a Primarului Craiovei.

Citeşte şi: Președintele Nicușor Dan participă la ședința Coaliției pe tema Pachetului 2 de măsuri fiscale





