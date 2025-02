Dosarul „Extensiv”, pe rolul Curţii de Apel Alba Iulia

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis o cerere de strămutare formulată de frații Nicolae și Ion Mihăilescu, care sunt părţi vătămate în dosarul privind vânzarea sub preţul pieţei al activelor SC Extensiv. În acest dosar, mai mulţi oameni de afaceri din Craiova, un notar public şi un fost consilier judeţean sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat şi deturnarea licitaţiilor publice. Pe scurt, potrivit DIICOT, inculpaţii ar fi „trucat” licitaţia privind vânzarea bunurilor SC Extensiv Com SRL. Înalta Curte de dispus strămutarea dosarului de la Curtea de Apel Craiova la Curtea de Apel Alba Iulia.

Inculpaţii din acest dosar, nouă persoane fizice şi trei firme, au fost deferiţi justiţiei în octombrie 2024. Cercetările au fost făcute de procurorii DIICOT, în urma unui plângeri depuse de Nicolae Mihăilescu în decembrie 2021.

„Prin plângerea formulată la 06.12.2021 și completată ulterior, persoana vătămată Mihăilescu Nicolae a sesizat DllCOT – Structura Centrală sub aspectul săvârşirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat şi deturnarea licitaților publice, constând în aceea că, la data de 12.11.2021, cu prilejul licitației publice organizată de către lichidatorul judiciar SC Casa de Incolvenţă GMC SRL care a avut ca scop valorificarea bunurilor imobile ale societății comerciale debitoare SC Extensiv Com SRL, procedură care ar fi fost viciată prin înțelegerea dintre participanți in scopul adjudecării la un preț cât mai mic”, se arată într-un document al DIICOT.

Activele SC Extensiv, vândute la jumătate de preţ

În final, bunurile SC Extensiv, printre care şi Stadionul Extensiv din Craiova, au fost cumpărate cu 13 milioane de lei. Preţul de vânzare a fost la jumătate faţă de valoarea activelor. Procurorii au mai susţinut că, de fapt, preţul ar fi trebuit să fie mai mare, nu mai mic.

„De menţionat faptul că evaluarea imobilelor la suma de 26.637.9t9 lei s-a făcut în anul 2016, preţul real la nivelul anilor 2021-2022 fiind substanţial mai mare, urmare a dezvoltării pieţei imobiliare locale, situaţie de notorietate”, au explicat anchetatorii.

Dosarul „Extensiv”, pe rolul Curţii de Apel Alba Iulia

Acest dosar a fost înregistrat pe rolul Curţii de Apel Craiova şi a intrat în procedură de cameră preliminară. Ulterior, părţile vătămate din dosar au formulat la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie o cerere de strămutare a dosarului. Cererea a fost admisă de instanţă pe 29 ianuarie. Înalta Curte a dispus strămutarea dosarului pe rolul Curţii de Apel Alba Iulia. În aceste condiţii, pe 3 februarie, judecătorul de cameră preliminară a dispus scoaterea cauzei de pe rol şi înaintarea dosarului către Curtea de Apel Alba Iulia.

Acelaşi lucru s-a întâmplat şi într-un dosar privind verificarea măsurilor asiguratorii. Acest dosar a fost înregistrat pe rolul Curţii de Apel Craiova la sfârşitul lunii octombrie. „Scoate cauza de pe rol şi o înaintează Curţii de Apel Alba – Secţia Penală, spre competentă soluţionare. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu de la data de 03.02.2025”, a dispus instanţa.