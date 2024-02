Micul Vladimir şi lupta pentru viaţă! Are nevoie de noi ca să continue

În vara lui 2022, GdS scria despre povestea cutremurătoare a micuţului Vladimir, care pe atunci avea doar 11 luni şi zi de zi de când se născuse lupta pentru viaţă. Acum Vladimir are doi ani şi jumătate şi chinul lui şi al familiei a fost neîncetat. Părinţii micuţului au făcut tot ce le-a stat în putinţă pentru a putea suporta costurile terapiilor pe care copilul lor trebuie să le facă în mod constant. Au vândut tot ce aveau pentru a plăti tratamentele şi terapiile lui Vladimir. Acestea îl ajută să nu aibă dureri infernale şi să îşi poată mişca corpul. O rază de speranţă pentru ca viaţa lui să se schimbe în bine a apărut de curând, tocmai din China, iar familia micuţului ne cere ajutorul pentru a-şi ajuta mai departe copilul.

Viaţa familiei Dincă s-a schimbat complet în urmă cu doi ani şi jumătate. Când părinţii lui Vladimir ar fi trebuit să fie cei mai fericiţi părinţi fiindcă li se năştea al patrulea copil, şi-au dat seama că, de fapt, trebuie să înceapă o luptă crâncenă pentru a-l ţine în viaţă pe micuţul lor. Problemele lui Vladimir au început încă de la naştere. Asta chiar dacă mama lui avusese o sarcină monitorizată şi nimeni nu îi spusese că ceva ar fi în neregulă. A făcut stop cardio-respirator şi abia a fost readus la viaţă. În plus, corpul lui nu arăta deloc normal. „Mânuţele şi picioarele erau întortocheate, umerii aduşi în faţă, coloana strâmbă, căpuţul era între umeri. Era cianotic şi nu repira. L-au intubat imediat, l-au resuscitat. În 30 de minute şi-a revenit cu repiraţia destul de bine“, ne-a povestit Adriana Dinu, mama lui Vladimir.

Vladimir a învăţat să zâmbească

Au sacrificat totul pentru a-l salva pe Vladimir

De atunci au urmat zeci de terapii, încercări de a-i face corpul să fie mai mobil şi de a reuşi să îl hrănească normal. Familia Dinu a sacrificat tot ce avea – casa, maşina şi toate economiile au mers către tratamente.

„Am făcut până acum o mulţime de terapii. Terapia Vojta, Kinetoterapie, Osteopatie, terapie hiperbară, logopedie, terapie senzorială. Aceste terapii sunt în mai multe oraşe din ţară, unele durează câte două săptămâni şi necesită deplasare şi cazare. Fără terapii, copilul nostru ar deveni din ce în ce mai încordat, spastic, inert. Nu ar mai răspunde la niciun stimul, s-ar închide în lumea lui, ar avea dureri din ce în ce mai mari. De asemenea, ar face crize de epilepsie, ar trăi fără să ne recunoască nici vocea, nici feţele. Ar sta doar la pat sau dependent de oxigen, ar mânca pe furtun direct în burtică şi ar respira doar prin tubul din gât.

Este foarte greu, iar teama cea mai mare este că va veni momentul când ne va fi imposibil să mai putem susţine costurile, noi mai având trei copii alături de Vladimir. Am vândut tot ce am putut … casa, maşina, chiar şi haine sau ce mai strânsesem de valoare. Acum stăm cu bunicii, în casa lor. Ne-au mai ajutat unele asociaţii, donaţii, împrumuturi…dar şi acestea s-au cheltuit foarte repede. Cheltuielile lunare sunt de aproximativ 5.000 de lei, atunci când nu sunt cure în centre specializate. Hiperbara ne costa 20.000 lei o dată la şase luni, de exemplu.

Ceilalţi copiii ai noştri sunt conştienţi de greutate. Mă emoţionează până la lacrimi când îşi scot bănuţii de la puşculiţă (10 lei – 20 lei) şi îmi spun să îi iau şi să ii dau lui Vladi pentru terapii. I-am mutat la o şcoală mai aproape de casa bunicilor, unde stăm acum. Vacanţele şi le petrec mereu cu noi prin ţară, unde mergem la terapii. Cu toate acestea, îl iubesc necondiţionat pe bebe. Nu îl învinuiesc de lipsurile lor“, ne-a mai povetit mama lui Vladimir.

Un complex de terapii şi un transplant de celule stem în China, speranţa pentru o viaţă mai bună

Toate eforturile familie nu au fost, însă, de ajuns, iar acum există o speranţă pentru micuţul Vladimir, venită tocmai din China. Numai că părinţii nu mai au bani să poată suporta costurile pe care această terapie le presupune. „Vladimir are nevoie de tratament care constă dintr-un complex de terapii și transplant de celule stem. Este vorba despre un tratament revoluționar dezvoltat de medicii chinezi special pentru probleme ca ale lui Vladimir. Am fost cea mai fericită când am aflat că există acest tratament, dar costă enorm – 31.200 euro.

Tratamentul dureaza 14 zile, timp în care vom sta internaţi în clinica din Beijing. Acolo i se vor face tratamente care să îl ajute cu creşterea şi dezvoltarea. Apoi transplantul de celule stem care îi poate activa neuronii atrofiaţi. Aceasta este singura speranţă pentru ca Vladi să nu mai sufere atât de mult şi să fie mult mai sănătos“, ne-a mai spus Adriana Dinu.

Oamenii care vor să îl ajute pe micuţul Vladimir să ajungă la tratamentul din China, pot dona în contul mamei acestuia, Adriana Dinu – RO85BREL0005515099200100.