Doljeni condamnați la închisoare, căutați de polițiști și duși după gratii

Polițiștii doljeni au desfășurat, în perioada 15-21 ianuarie, acțiuni pentru depistarea persoanelor față de care au fost dispuse măsuri preventive privative de libertate sau de executare a pedepsei închisorii.

În cadrul activităților desfășurate au fost depistate cinci persoane pentru care au fost emise mandate de executare a pedepsei închisorii şi două pentru care au fost emise mandate de arestare preventivă.

Pe 15 ianuarie, polițiștii Secției nr. 15 Poliție Rurală Filiaşi au depistat un bărbat, de 38 de ani, din comuna Argetoaia, care are de executat 3 ani și 6 luni de pușcărie pentru tentativă la omor.

Pe 18 ianuarie, polițiștii Secției 5 Poliție Craiova au depistat un bărbat din Craiova condamnat la 2 ani și 10 de zile pentru deţinerea de droguri de mare risc.

Polițiștii Secției 4 Poliție Craiova au depistat vineri un bărbat, de 31 de ani, din Craiova, care are de executat un an și opt luni de pușcărie pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

Persoanele în cauză au fost escortate și încarcerate în Penitenciarul de Maximă Siguranță Craiova.

