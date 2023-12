Contre pentru târgul second-hand din Craiova. Ce aleg comercianţii

„Noi am găsit o locaţie tot în Craiova, pe strada Râului, aproape de actualul târg. Toţi oamenii de etnie care vor să vină sunt primiţi. Şi eu dacă aş fi comercian, nu m-aş duce la o distanţă atât de mare de oraş, aici se ajunge uşor cu maşina, dar şi cu autobuzul. Oamenii dacă vor să vină aici, nu vin pentru mine, vin pentru binele lor. Sunt foarte multe voci care spun că nu este bine să se ducă tocmai la Făcăi. Eu nu fac propagandă politică. Este binele lor dacă rămân în oraş. Eu nu iau taxă anticipată. Omul plăteşte locul şi atât. Foarte mulţi comercianţi din târgul de second vor veni aici. Avem condiţii, urmează să definitivăm totul până la sfârşitul anului. Dacă îi mai tolerează acolo cei de la Pieţe şi Târguri cu siguranţă, acum în prag de sărăbători, ei vor sta acolo. Mulţi comercianţi de second hand vor veni în această nouă locaţie. Pentru interesul lor vor venii în această locaţie care este în oraş, este mai aproape. Eu, de exemplu, am luat un taxi din Faţa Luncii până în târg, am ajuns repede şi am plătit drumul ieftin. Până la Făcăi costurile şi timpul se dublează. În noua locaţie sunt avantajaţi şi comercianţii şi cumpărătorii”, a spus Bogdan Florin Dumitru liderul Asociației pentru integrarea socială a minorităților.