Adio inaugurare cu fast la Târgul de Crăciun. Ce se întâmplă cu spectacolul de Revelion?

Pe 17 noiembrie se deschide oficial Târgul de Crăciun de la Craiova, iar primăria plănuise să îi aducă la inaugurare pe Theo Rose şi Smiley, ba chiar scosese la licitaţie contractul. Numai că O.U.G. pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 le-a dat planurile peste cap, iar craiovenii rămân fără distracţie, dar economisesc în jur de 73.000 de euro, sumă care fusese prevăzută pentru trei ore de spectacol. Între timp, a fost desemnată firma care se va ocupa de organizarea Revelionului de la Craiova, eveniment care nu va fi afectat de ordonanţa guvernamentală.

„Rămâne momentul în care vom aprinde luminiţele“

De pe 17 noiembrie, zona centrală a Craiovei va străluci la propriu, fiindcă se inaugurează Târgul de Crăciun. Însă nu cu mare fast, aşa cum şi-ar fi dorit primarul oraşului, Lia Olguţa Vasilescu. În ciuda trâmbiţărilor făcute de cei din administraţia centrală, legate de faptul că primăriile trebuie să strângă cureaua, adminstraţia craioveană ar fi vrut să facă excepţie de la regulă. Dar guvernul nu a mers pe vorbe, ci a trecut la fapte, şi a publicat O.U.G. pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023. Aşa că Primăria Craiova s-a văzut nevoită să anuleze spectacolul de la inaugurarea târgului şi să se mulţumească doar cu aprinderea luminiţelor. Vestea bună este că în bugetul local rămân cei 73.000 de euro, costul la care s-ar fi ridicat cele trei ore de distracţie din centrul oraşului.

„Spectacolul de inaugurare a Târgului de Crăciun a intrat sub incidenţa OUG pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare şi nu se va mai ţine. În momentul publicării ordonanţei, procedura de achiziţie era încă în desfăşurare, iar primăria nu semnase contractul, aşa că am fost nevoiţi să renunţăm. Însă, rămâne momentul în care vom aprinde luminiţele şi, cu siguranţă, oamenii vor veni pentru acest lucru. În plus, facem o selecţie a unor artişti stradali şi vom vedea ce activităţi vom pune la cale cu aceştia. De asemenea, de la 1 decembrie, va fi amenajată o scenă mică în Centrul Vechi, iar acolo vor performa mulţi artişti locali, până în zilele din apropierea Crăciunului. Această activitate nu ne va costa nimic, fiindcă o facem în colaborare cu toate instituţiile de cultură din oraş“, ne-a transmis Marina Andronache, purtătorul de cuvânt al Primăriei Craiova.

Cine ar fi trebuit să cânte la deschiderea Târgului de Crăciun

La evenimentul de deschidere a Târgului de Crăciun de la Craiova, care va avea loc pe 17 noiembrie, de la ora 18.00, ar fi trebuit să cânte Smiley şi Theo Rose. Pe lângă cei doi artişti, primăria ar mai fi dorit şi minim patru animatori stradali (persoane pe picioroange/catalige), îmbrăcate în personaje de iarnă (om de zăpadă, Crăiasa Zăpezii, spiriduși etc.). Însă, toate aceste nu vor mai avea loc fiindcă guvernul vrea ca administraţiile locale să facă economii. Pe lângă anularea spectacolului, Târgul de Crăciun din acest an va dura cu 12 zile mai puţin faţă de cel de anul trecut. Dacă în 2022 Târgul de Crăciun a fost inaugurat pe 11 noiembrie şi s-a încheiat pe 8 ianuarie, anul acesta începe pe 17 noiembrie şi îşi închide porţile pe 2 ianuarie.

Revelionul rămâne în picioare şi va fi mai scump decât cel de anul trecut

Chiar dacă spectacolul de la inugurarea Târgului de Crăciun a fost şters de pe listă, petrecerea de Revelion rămâne valabilă. Asta pentru că ordonanţa permite organizarea ei, dar şi pentru că primăria ar fi semnat contractele înainte de publicarea acesteia. Primăria Craiova a atribuit deja liciaţia pentru serviciile de organizare a Revelionului 2023-2024. Contractul a fost obţinut de o firmă care şi-a făcut intrarea în scenă încă de anul trecut. Este vorba despre Stellar Events SRL. Aceasta a participat la organizarea Revelionului de la Craiova, în asociere cu Forward Music Agency, firmă care se mai ocupase de organizarea unor astfel de evenimente în oraşul nostru.

De anul trecut şi până acum, Stellar Events SRL a prins avânt şi a participat singură, anul acesta, la licitaţia pentru organizarea Revelionului de la Craiova, pe care a şi obţinut-o. Asta chiar dacă experineţa nu prea o recomandă, fiind o firmă înfiiţată în 2021, în Bucureşti. Iar norocul pare că îi surâde acestei firme, fiindcă de această dată va încasa singură mai mult decât a încasat, anul trecut, împreună cu Forward Music Agency. Dacă Revelionul 2022-2023 i-a costat pe craioveni 509.650 lei, fără TVA, petrecerea de anul acesta îi va costa 578.756.01 de lei, fără TVA.

Firma Stellar Events SRL a fost mult mai severă anul acesta, iar din suma estimată a licitaţiei a scăzut doar 6.000 de lei (aproximativ 1.200 de euro). Anul trecut, când au organizat petrecerea de Revelion de la Craiova, cele două firme au fost mai cu dare de mână şi au scăzut din suma estimată aproximativ 15.000 de euro. Aşadar, Craiova plăteşte cu 69.000 de lei mai mult pentru Revelionul 2023-2024, faţă de cel de anul trecut.

Cine cântă la Craiova

Petrecerea de Revelion de la Craiova va avea loc, ca şi anul trecut, pe strada Alexandru Ioan Cuza. Spectacolul va începe la ora 21.00. Artiştii care vor performa la Craiova vor fi Raluka & Balkanic Project, Mira, trupa locală The Southern Coackroachers şi DJ Emil Safta. Între orele 21.00 – 21.20 vor întreţine atmosfera DJ Emil Safta şi un maestru de ceremonii (MC).

De la 21.20 şi până la 22.00 intră în scenă The Southern Coackroachers. Apoi vor urma alte 10 minute întreţinute de DJ. La 22.10 va urca pe scenă Mira, care va cânta până la ora 23.00. Vor urma încă 10 minute de muzică oferită de DJ. De la 23.10 până la 00.15 vor cânta Raluka & Balkanic Project. Pe ritmurile acestora publicul craiovean va face trecerea în noul an. La ora 00.00 va avea loc şi focul de artificii. Apoi, de la ora 00.15 până la 01.30, publicul va mai putea petrece în compania DJ-ului Emil Safta şi a MC-ului.

