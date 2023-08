Când intră a doua tranșă de bani pe cardurile de energie?

Mai sunt trei săptămâni şi craiovenii care deţin carduri de energie vor primi şi cea de-a doua tranşă de bani. Din septembrie vor fi furnizaţi alţi 700 de lei pe cardurile respective. Prima tranşă de bani, de 700 de lei, s-a acordat începând cu luna februarie 2023, iar cea de-a doua se acordă începând cu luna septembrie 2023. Craiovenii care se consideră neîndreptăţiţi pot solicita la primărie anchetă socială.

Vor fi ultimii bani acordați de guvern deoarece cardurile de energie vor fi sistate din 2024. La nivel naţional, până în prezent, au fost emise și distribuite peste două milioane de carduri de energie destinate românilor vulnerabili și au fost soluționate 17.700 anchete sociale, pentru care sunt emise și distribuite carduri. Acestea sunt acordate mai multor categorii de craioveni aflați în situații vulnerabile pentru a-și plăti facturile la energie termică, electricitate și gaze naturale.

Sprijinul se poate folosi până la data de 27 decembrie 2023, pentru plata următoarelor servicii sau produse: energie electrică, energie termică furnizată în regim centralizat, gaze, butelie, butan, lemn de foc, rumeguș, cărbune, păcură, peleți, brichete, combustibili lichizi sau solizi și orice alte materiale de încălzire care pot fi utilizate la încălzirea locuințelor.



Craiovenii care au beneficiat de astfel de carduri ştiu că de pe cardurile de energie nu se pot scoate bani. De asemenea, ele nu pot fi vândut ori donate. Mai mult, orice încercare de vânzare anulează cardul și atrage o amendă contravențională între 42.000–60.000 lei. De asemenea, plata altor servicii decât cele pentru care este destinat cardul se pedepsește cu amendă contravențională între 4.500–6.000 lei.

Cine sunt beneficiarii cardului de energie?

Pot beneficia de ajutorul financiar oferit prin cardul de energie: Pensionarii cu vârste de peste 60 de ani inclusiv, cu venituri lunare sub 2.000 lei inclusiv. Pensionarii de invaliditate, cu venituri lunare sub 2.000 lei inclusiv. Vârsta nu contează.

Persoane cu handicap grav, accentuat sau mediu, cu venituri lunare sub 2.000 lei inclusiv. Vârsta nu este luată în calcul ca și criteriu de eligibilitate. Familie cu alocație de susținere. Veniturile lunare și vârsta beneficiarului nu contează. Familie sau persoană cu ajutor social, cu venituri lunare sub 2.000 lei inclusiv.

Cardurile de energie sunt oferite per gospodărie, nu pentru fiecare persoană care locuiește în ea. Dacă într-o gospodărie locuiesc mai multe persoane, atunci venitul nu poate să depășească 2.000 lei net/membru/loc de consum.

De asemenea, dacă la un loc de consum trăiesc mai mulți beneficiari, ajutorul se acordă o singură dată. Pe card sunt scrise numele tuturor beneficiarilor cu aceeași adresă de domiciliu.

Craiovenii care nu au primit carduri, dar între timp le-au scăzut veniturile şi au devenit eligibili au dreptul să primească acest card. Ei vor beneficia de tranșa a doua a ajutorului în septembrie.

Primăria poate face anchetă la cerere

Asociațiile de proprietari din Craiova au deja încheiat un protocol cu Poșta. Craiovenii care și încălzesc apartamentele cu energie termică au nevoie de un certificat de validare a datoriilor de la asociațiile de proprietari. Acestea din urmă vor elibera locatarilor respectivul certificat în baza căruia primesc banii. Acest certificat de validare a datoriilor este specific doar pentru încălzirea în sistem centralizat, pentru căldura de la bloc. Craiovenii care se consideră dezavantajaţi pot soliicta o anchetă socială la primărie.

În sensul că: