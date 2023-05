Un elev de la Colegiul Militar din Craiova dă cea mai importantă luptă şi are nevoie de noi

Teodor Tănase-Nicolescu este elev în clasa a XII-a la Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu” Craiova, iar anul acesta a aflat că trebuie să dea cea mai importantă luptă din viaţa lui. Lupta cu o boală nemiloasă, despre care a aflat pe neaşteptate, chiar anul acesta, când ar fi trebuit să dea examenul de bacalaureat şi să îşi urmeze visul de a deveni militar.

Un elev de excepţie

Teo, aşa cum îi spun colegii şi apropiaţii, şi-a dorit mult să devină militar, să meargă la un liceu care să îl înveţe ce înseamnă disciplina şi care să îi asigure o carieră frumoasă. Numai că exact când să finalizeze cursurile liceului a dat piept în piept cu vestea că suferă de limfom non-hodgkin cu celulă mare B, primar mediastinal.

Pe pagina de Facebook a instituţiei la care băiatul studiază a apărut un mesaj emoţinant. „Teo şi-a dorit să devină elev la Colegiul Naţional Militar „Tudor Vladimirescu“ din Craiova. A devenit elev militar în 2019. El a năzuit mereu să fie printre cei mai buni. A obţinut rezultate de top la toate concursurile şi olimpiadele şcolare la care a participat. Teo a luptat întotdeauna pentru a realiza ceea ce și-a propus! El luptă şi de această dată“, au scris reprezentanţii Colegiului Militar.

Cadrele didactice ale Colegiului Militar au doar cuvinte de laudă la adresa lui Teo. „Este un copil olimpic la Informatică şi la Fizică, cu o situaţie foarte bună la învăţătură. Un copil foarte serios“, a spus Ioana Lădaru, purtătorul de cuvânt al colegiului.

Teo, elev cu rezultate excepţionale

În aprilie anul trecut, Teodor câştiga, alături de o colegă, Premiul I şi calificarea la naţională la Olimpiada de Inovare și Creație Digitală, secțiunea soft educațional. La momentul respectiv, reprezentanţii liceului îl descriau pe Teodor ca fiind „pasionat de informatică“ şi spunea că elevul „a programat aplicația ,,E.C.O. Challenge” care își propune ca, prin joc, să fixeze în subconștient culorile destinate în Uniunea Europeană pentru colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile. Pentru realizarea aplicației a folosit o combinație dintre Visual scripting și C++, în funcție de ușurința de dezvoltare“.

Pe lângă această competiţie, tânărul a reuşit să obţină rezultate foarte bune şi la Consursul Naţional de securitate cibernetică UNbreakable România 2022, locul III la Olimpiada Judeţeană de Fizică sau Premiul I și Premiul Special pentru cea mai bună lucrare la matematică la Concursul Judeţean „Octav Onicescu”.

Nimic nu anunţa teribila veste

Mama lui Teo, Roxana Tănase Nicolescu, povesteşte cum viaţa lor s-a schimbat radical după ce băiatul a fost diagnosticat cu Covid, apoi i s-au făcut nişte investigaţii suplimentare. Înainte de acest episod, Teo nu ar fi dat niciodată vreun semn că ar avea vreo problemă de sănătate.

„Teo era un copil sportiv, perfect sănătos, care nu a dat niciodată vreun semn că ar fi bolnav. Toate analizele de la fişele medicale i-au ieşit bine mereu. A participat mereu la olimpiade, învăţa foarte bine, era un copil foarte activ. Nimic, niciodată, nu ne-a dat de bănuit că ar avea vreo suferinţă. A fost depistat cu Covid, apoi a fost internat de cei de la liceu la Infecţioase, în Craiova. Acolo i s-a făcut un CT şi s-a văzut că are o tumoare între plămâni. Diagnosticul este de limfom non-hodgkin cu celulă mare B. Acum este internat la Spitalul Militar din Bucureşti, unde face şedinţe de chimioterapie. Eu nici nu pot să stau cu el mereu în spital fiindcă are 18 ani şi este internat la adulţi. Am închiriat o locuinţă şi stau aici şi îi duc mereu ce are nevoie, îl vizitez în fiecare zi“, ne-a povestit mama lui Teo.

„Medicii de aici ne-au spus că are şanse să fie salvat aici“

Tânărul este curajos şi dispus să lupte pentru a-şi relua studiile şi pentru a-şi urma cariera de militar. „În acest moment nu ştim în ce direcţie se îndreaptă boala. Aşteptăm cu sufletul la gură să vedem care vor fi rezultatele după cele şase şedinţe de chimioterapie. Suntem la a treia şedinţă de chimioterapie, iar apoi vom vedea ce urmează, în funcţie de evoluţie. El pare că se simte bine. Sincer, totul a venit atât de repede încât nici nu prea ştim cum să reacţionăm. Cu două-trei săptămâni înainte să aflăm de această boală, el dăduse proba de 2 kilometri de alergare.

Medicii de aici ne-au spus că are şanse să fie salvat aici, că există în spital toate tratamentele de care ar avea nevoie. Deocamdată, cheltuielile pe care le avem sunt chiria de aici şi toate analizele pe care le-am mai făcut până acum. În rest, spitalul îi asigură tratamentul. Însă nu ştim ce va urma şi ce va mai fi nevoie pentru el. Pentru noi este foarte greu, totul s-a întâmplat prea brusc. Sperăm doar ca Teo să fie bine, să reacţioneze bine la tratament şi să reuşim în această luptă“, a mai spus Roxana Tănase Nicolescu, mama lui Teo.

Pentru ca părinţii lui Teo să fie pregătiţi pentru acest drum greu ce urmează pentru ei, au nevoie de ajutorul tuturor celor care vor să le întindă o mână.

Puteţi ajuta, donând orice sumă în contul:

IBAN: RO56BRDE200SV74515932000

Titular cont: Tănase-Nicolescu Stelian

