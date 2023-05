IntenCity, pe ultima sută de metri, dar încă nu au fost anunţaţi toţi artiştii

A început numărătoarea inversă pentru Festivalul IntenCity din Craiova, care va avea loc între 30 iunie – 2 iulie. Unele voci spun că organizarea pare mai răsuflată în acest an şi că artiştii ce vor urca pe scenă nu se ridică, per total, la nivelul celor de anul trecut. Însă, managerul Operei Române Craiova spune că totul merge ca pe roate şi că răspunsul artiştilor doriţi a fost peste aşteptări. Vineri, 12 mai, se va anunţa şi programul pentru fiecare zi în parte, dar şi ultimul val de artişti.

Va fi Festivalul IntenCity de anul acesta mai bun de cel de anul trecut? Promovarea nu pare mai intensă faţă de cea din anul precedent, ba chiar putem spune că pare mai slabă. Cel puţin deocamdată. Noutatea din acest an este aceea că evenimentele nu se vor mai defăşura doar pe stadionul Ion Oblemenco, ci şi la Sala Polivalentă.

Weekend-ul trecut s-a dat startul caravanei IntenCity. În cadrul acesteia dansatorii trupei Freaks Dance Company și voluntarii festivalului vor promova festivalul şi vor vinde abonamente reduse cu 25%.

Când se va anunţa programul pe zile

Interesant este că, în ciuda faptului că festivalul este foarte aproape, încă nu au fost puse în vânzare biletele pentru fiecare zi în parte. În acest moment, doritorii au doar două opţiuni. Fie îşi cumpără un Abonament General, valabil pentru toate cele 3 zile, fie Abonament VIP, cu aceeaşi valabilitate. Primul tip de abonament costă 500 de lei, iar cel VIP costă 1.000 de lei.

Managerul Operei Române Craiova anunţă că preţurile vor fi mai mari în câteva zile. „De pe data de 12 mai, când anunţăm al treilea val de artişti şi programul pe fiecare zi în parte, atunci vor fi puse în vânzare şi bilete. Al treilea val de artişti este şi ultimul. Preţul unui bilet, valabil pentru o zi, va fi de 280 de lei. De asemenea, tot de vineri cresc preţurile şi pentru abonamentele puse în vânzare. Cel care acum costă 500 de lei va fi 600 de lei, iar cel care costă 1.000 de lei va fi 1.100 de lei“, a spus Antoniu Zamfir.

Un alt cap de afiş se anunţă vineri

Chiar dacă la alte festivaluri spre care tinde IntenCity programul complet se cunoaşte din primele zile de la încheierea celui anterior, la Craiova urmează să se anunţe programul complet, pe zile, cu doar aproximativ o lună şi jumătate înainte de festival. Până acum au fost anunţaţi doar o parte din artişti, pe etape. Acesta poate fi unul dintre motivele pentru care se pierd spectatori, fiindcă nu cunosc cu mai mult timp înainte în ce zi vor cânta artiştii favoriţi, aşa că până la aflarea prgramului pe zile, aceştia îşi pot face alte planuri şi pot renunţa la ideea de a participa la festival. Principalul impediment pentru organizator, legat de contractele cu artiştii, este acela că festivalul de la Craiova se face din bani public, iar procedurile sunt mai greoaie.

Festivalurile de acelaşi tip de la Cluj sau Constanţa se organizează din bani privaţi, iar acest lucru conferă o mai mare libertate, mai ales în ceea ce priveşte timpul, pentru a pune toate detaliile la punct mai devreme. Cu toate acestea, Antoniu Zamfir susţine că este mulţumit de feedback-ul artiştilor la care s-a apelat. „Artiştii ne-au răspuns mai mult decât ne aşteptam. Viziunea asupra artiştilor este subiectivă. Nu ştiu dacă pot spune că vineri vom anunţa nume mari. Acest lucru diferă de la om la om şi de cum apreciază diferitele tipuri de muzică şi diferiţii artişti. Ideea este că Enrique Iglesias şi Tiesto rămân cap de afiş. Vineri vom mai anunţa încă un cap de afiş din zona muzicii rock“, a mai spus managerul Operei Române Craiova.

Câţi bani s-au cheltuit anul trecut cu IntenCity

Opera Română a solicitat, anul acesta, de la bugetul local, 32.066.000 de lei pentru desfășurarea activității artistice, întreținere și funcționare. Ţinând cont de faptul că anul trecut întreaga investiţie pentru festival s-a ridicat la 22.519.019 de lei, înseamnă că mare parte din bugetul solicitat se va folosi pentru organizarea IntenCity. Însă, deocamdată nu se ştie exact suma exactă care va direcţionată către festivalul craiovean. Aşa cum Gazeta de Sud a mai scris în luna februarie a acestui an, ciudat este că Opera Română Craiova a menţionat, în bugetul prezentat în şedinţa de Consiliu Local, că va avea venituri proprii de 10 milioane de lei. Evident, majoritatea banilor vor veni din încasările de la festival. Cel puţin aşa plănuieşte conducerea operei. Numai că acest calcul pare de domeniul ştiințifico-fantastic ţinând cont că anul trecut, suma totală încasată din Festivalul IntenCity a fost de 2.441.423 de lei.

„Estimarea este că festivalul va costa mai mult decât anul trecut“

„Această sumă pe care am solicitat-o de la bugetul local nu este una exactă. Noi trebuie să ne ducem către artişti, să avem toate propunerile, toate contractele semnate. Abia apoi vom putea să avem o sumă totală care se va investi în festival. Estimarea este că festivalul va costa mai mult decât anul trecut. Dar ne bazăm pe faptul că veniturile din festival vor fi mai mari decât anul trecut.

Vrem ca subvenţia de la primărie să rămână aceeaşi. Dar încasările Operei generate de realizarea festivalului să fie considerabil mai mari faţă de anul trecut. Când estimăm aceste încasări mult mai mari ne gândim că deja avem experienţa de anul trecut. De asemenea, feedback-ul de după festival. Noi, ca şi echipă, cu partenerii care vor veni lângă noi, suntem optimiştii că cea de-a doua ediţie va fi peste cea de anul trecut. Până la urmă, acesta este scopul. Permiteţi-mi să am încredere în noi ca şi echipă că putem să facem acest lucru, să aducem venituri mult mai mari“, spunea Antoniu Zamfir, la momentul la care au primit bugetul solicitat.

Lista artiştilor anunţaţi până acum

Aşa cum am menţionat, la IntenCity din acest an vor fi amplasate două scene. Una va fi pe Ion Oblemenco, alta în Sala Polivalentă, unde vor performa, în acelaşi timp, diferiţi artişti. Până acum, pentru Ion Oblemenco au fost anunţaţi următorii artişti: Enrique Iglesias, DJ Tiesto, Alex Ferrari, Haddaway, Jenny Berggren from Ace of Base, Mahmut Orhan, Oceana, Snap!, Subcarpați, Ummet Ozcan şi Zdob și Zdub.

Pentru scena de la Polivalentă au confirmat următorii artişti: Sigma DJ Set, Ian, Killa Fonic, Yaya, Deliric x Silent Strike, Nane, Argatu’, Andre Rizo, Bad and Boujee, Basska, Bvcovia, Byga & Phila & DJ H, DJ Sauce, Doc x Vlad Dobrescu, Marko Glass, MGL, Mindcage, Mr Flexxx, NotSoCommon DJ, Dodo, DJ Addytzu, DJ Gius, Gabrian, Malagamba, Replik, Ve.Re şi Your Midwife on Ice.

Pe 12 mai vor fi anunţaţi şi ultimii artişti care şi-au confirmat participarea la festivalul din Craiova.

Condiţii speciale pentru minori

Oamenii care vor să participe la festival alături de minori trebuie să ştie că există o serie de reguli pe care trebuie să le respecte. Pentru copii, organizatorii au condiţii speciale. Minorii până în 10 ani împliniți au acces gratuit la festival pe toată perioada de desfășurare a acestuia. Însă, doar însoțiți de un părinte/tutore/reprezentant legal care deține un abonament/bilet valid.

Minorii cu vârsta mai mică de 16 ani au acces în incinta Festivalului numai dacă aceștia sunt însoțiți de un părinte/tutore/reprezentant legal care va semna o declarație prin care își asumă răspunderea și obligația de supraveghere a minorului. Un părinte/tutore/reprezentant legal poate însoți un număr maxim de trei minori. Minorii cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani vor avea acces în incinta Festivalului numai în baza unui bilet/abonament valid și numai pe baza unei declarații din partea părintelui/tutorelui/reprezentantului legal prin care li se permite participarea. Declaraţiile pot fi descăracte de pe internet sau se pot găsi, în format fizic, la casieria Operei Române Craiova.