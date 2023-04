Morţi în urma unor biopsii. Multe întrebări şi prea puţine răspunsuri

Cazul chirurgului Alin Demetrian, reţinut de poliţişti şi, ulterior, plasat sub control judiciar după ce a fost acuzat de uciderea din culpă a patru pacienţi în urma unor biopsii, a zguduit lumea medicală din Craiova. Informaţiile din anchetă făcute publice până în acest moment sunt puţine şi mai degrabă ridică întrebări decât să răspundă la ele.

Patru pacienţi decedaţi în condiţii suspecte, în urma unor biopsii

Medicul angajat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Craiova, unde a deţinut în trecut şi funcţia de manager, dar şi de şef de secţie la Chirurgie Toracică, este suspectat de comiterea a patru infracţiuni de ucidere din culpă. Potrivit oamenilor legii, medicul ar fi responsabil pentru decesul unor pacienţi în urma unor intervenţii de prelevare a probelor biopsice.

Din detaliile oferite, ancheta priveşte decesul a doi bărbați de 76 și 77 de ani, din Craiova și Plenița, respectiv două femei, de 64 și 66 de ani, ambele din Târgu Jiu.

Decesele ar fi avut loc în 2019

Deşi procurorii au comunicat detalii despre un singur caz dintre cele patru care fac obiectul anchetei, surse GdS au declarat că toate cele patru evenimente ar fi avut loc în 2019. Totuşi, din 2019 şi până marţi, 12 aprilie 2023, nu au apărut niciun fel de informaţii despre aceşti pacienţi. De ce a durat atât ca aceste cazuri să iasă la lumină este una dintre multele întrebări rămase, deocamdată, fără răspuns.

Conducerea unităţii medicale spune că nu a ştiut de existenţa acestei situaţii şi că nici nu a primit vreo informare oficială din partea oamenilor legii. Ba chiar a solicitat una, pentru a putea lua o decizie administrativă cu privire la activitatea medicului.

Nu există plângeri la conducerea SCJU, Colegiul Medicilor şi Comisia de Malpraxis

Conform managerului Spitalului Judeţean, Eugen Georgescu, unitatea medicală nu a înregistrat nicio reclamaţie sau sesizare cu privire la activitatea profesională a medicului. Altfel spus, niciun pacient sau aparţinător nu a depus vreo plângere la spital.

Nici la Comisia de Disciplină a Colegiului Medicilor Dolj nu a ajuns vreun caz legat de activitatea lui Alin Demetrian, ne-a transmis preşedintele acestei comisii, Dr. Carmen Dogaru. „La Comisia de Disciplină nu a ajuns nicio reclamaţie, chiar am rămas surprinsă când am aflat de acest caz. Plângerile se depun în termen de şase luni la Colegiu, am înţeles că aceste cazuri au avut loc în 2019 şi din verificările făcute nu am găsit nimic legat de domnul doctor”, a spus dr. Dogaru.

Nici Comisia de Malpraxis de pe lângă DSP Dolj nu ar fi înregistrat vreo reclamaţie pe numele medicului, ne-a transmis purtătorul de cuvânt al Direcţiei de Sănătate, Ştefan Popescu.

Procurorii: Medicul a secţionat accidental o arteră, în timpul unei biopsii

Oamenii legii au oferit detalii cu privire la situaţia unui singur pacient din cei patru.

„La data de 13.09.2019, în calitate de medic operator principal, aflându-se în exercitarea atribuţiilor de serviciu la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, ca urmare a nerespectării măsurilor de prevedere pentru exercitarea profesiei de medic, specialitatea chirurgie toracică, Demetrian Alin-Dragoş a efectuat în mod necorespunzător o mediastinoscopie cervicală anterioară tip Carlens asupra pacientului B.D. în timpul căreia a secţionat accidental trunchiul brahiocefalic drept al pacientului, provocându-i o hemoragie externă masivă care a condus, în dimineaţa zilei de 14.09.2019, la moartea violentă a pacientului, între actul medical efectuat de către inculpat şi decesul pacientului existând legătură de cauzalitate directă necondiționată”, au explicat procurorii craioveni.

Aceştia din urmă au mai susţinut că alte trei decese ar fi survenit în împrejurări asemănătoare.

