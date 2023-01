Cu ce investiţii iese în faţă Primăria Craiova în 2023. O avea Primăria Craiova sediul pe strada Târgului, dar investiţiile prognozate pentru anul 2023 nu par să rupă deloc gura târgului. Executivul local a iniţiat, zilele trecute, procedura de consultare publică a bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2023, aşteptând sugestii şi observaţii până la data de 30 ianuarie.

Conform proiectului de buget prezentat de municipalitate, în 2023 sunt preconizate venituri de 1,28 miliarde de lei şi cheltuieli de 1,35 miliarde de lei. Din cei 1,35 miliarde de lei, 648.747.000 lei sunt alocaţi secţiunii de funcţionare, în timp ce 704.343.000 lei ar fi cheltuielile secţiunii de dezvoltare. Pare un lucru extraordinar că sunt cheltuiţi mai mulţi bani pentru dezvoltare, decât pentru partea de funcţionare, dar în acest an se vor achita cele 17 tramvaie noi şi cele 30 de autobuze electrice care ar urma să fie furnizate de BMC, valoarea totală a celor două contracte fiind de 238,8 milioane de lei.

Cu ce investiţii iese în faţă Primăria Craiova în 2023. De la UE vin 349 milioane de lei

Trecând la partea de venituri, municipalitatea se aşteaptă să colecteze în 2023, din taxe şi impozite, suma de 244.687.000 lei, alţi 436.628.000 lei urmând să ajungă la bugetul local din cotele defalcate din impozitul pe venit. Şi din sumele defalcate din TVA ar rezulta un venit important pentru Craiova: 117.698.000 lei. În plus, 349 milioane de lei sunt aşteptaţi de la Uniunea Europeană (proiecte cu finanţare nerambursabilă), iar 93 de milioane de lei, cu titlul de subvenţie de la bugetul de stat pentru susţinerea proiectele cu finanţare europeană.

La partea de cheltuieli, cel mai consistent capitol este cel destinat transporturilor, unde sunt prevăzute cheltuieli de 462.640.000 de lei. Din aceşti bani, 93 de milioane de lei sunt pentru funcţionare, iar 369.569.000 lei pentru dezvoltare. Aici, grosul vine din proiectele europene: 343.376.000 lei. De la capitolul „Transporturi“ sunt decontate şi asfaltările de străzi şi subvenţia acordată RAT SRL pentru transportul în comun.

Pregăteşte Opera Română Craiova un nou IntenCity?

Cheltuieli mari sunt şi la capitolul „Cultură, Recreere şi Religie“, unde sunt alocaţi 125,8 milioane de lei. Marea majoritate a banilor se duc pe funcţionare – 105 milioane de lei, pentru că de aici sunt finanţate şi instituţiile de cultură subordonate primăriei, plus Sport Club Municipal. Dacă iei fiecare instituţie în parte, observi că şi în acest an Opera Română Craiova va cheltui cel mai mult, dublu faţă de obicei. Dacă Filarmonica Oltenia are o alocare de 10,6 milioane de lei, iar SCM Craiova de 11,7 milioane de lei, Opera are în 2023 un buget de 32,2 milioane de lei.

Festival Craiova IntenCity din august 2022

Cel mai probabil, se pregăteşte un nou festival IntenCity, cel din august 2022 generând venituri de 2,4 milioane de lei şi cheltuieli de 22,5 milioane de lei. Şi de această dată se pare că IntenCity, editia a 2-a, va fi un festival susţinut, în mare, tot din bugetul local, cu Opera Română Craiova ca organizatoare. De la acest capitol sunt alocate fonduri şi pentru spaţiile verzi, întreţinerea grădinilor publice şi a parcurilor din Craiova în acest an având o alocare de 38 de milioane de lei. Bani se mai duc şi la „Protecţia mediului“ – 84.695.000 lei, capitol de unde sunt plătite şi serviciile facturate de Salubritate SRL, dar şi pentru funcţionarea Poliţiei Locale – 31,8 milioane de lei.

Care vor fi investiţiile din 2023

În ceea ce priveşte lista de investiţii din 2023, aceasta este lungă, dar nu şi spectaculoasă. La investiţii au fost trecute lucrările care se execută la cele două sedii ale Primăriei Craiova (13,3 milioane de lei pentru reabilitarea sediului central şi 3,7 milioane de lei amenajările la clădirea Palace), banii provenind dintr-un împrumt contractat în 2018 de la BERD. Primăria va continua şi în acest an shoppingul de terenuri private şi clădiri, pentru astfel de achiziţii fiind alocaţi 24.113.000 lei. La investiţii mai apar şi cele două noi parcuri: Fantasy Park şi Skate Park. Primul, care este de fapt proiectul de regenerare urbană a zonei Corniţoiu demarat în 2022, are o alocare de 5,9 milioane lei. Pentru Skate Park au fost alocaţi 3 milioane de lei. În schimb, la proiectul de realizare a parcului tematic „Dracula Park“ alocarea este de doar 10.000 de lei.

Primăria Craiova va aloca în continuare bani pentru modernizarea locurilor de joacă, în 2023 fiind prevăzuţi 5 milioane de lei pentru achiziţia de echipamente noi în cadrul acordului de 5 milioane de euro încheiat anul trecut. Alţi 1.228.000 lei ar fi destinaţi pentru înlocuirea parchetului din Sala Polivalentă (suprafaţa de joc). Şi canalul colector de pe strada Râului ar urma să „înghită“ bani. Pentru reabilitarea canalului casetat au fost prevăzuţi 4,3 milioane de lei. Lucrarea a fost scoasă zilele trecute la licitaţie, suma necesară investiţiei fiind mult mai mare, circa 4 milioane de euro. Şi tot în 2023 ar urma să înceapă lucrările şi la mult aşteptata străpungere a străzii Traian Lalescu, de care se vorbeşte de peste 10 ani. Primăria a bugetat pentru execuţie suma de 3 milioane de lei, valoarea estimată a lucrărilor fiind însă de 9 milioane de lei.

Cu ce investiţii iese în faţă Primăria Craiova în 2023. Se vorbeşte iar de parcări supraetajate

Pentru 2023, municipalitatea aduce din nou în discuţie parcările supraetajate. Acum a bugetat un milion de lei pentru amenajarea unei parcări supraetajate P+3 în zona Liceului Energetic, alt milion de lei pentru proiect tehnic, asistenţă tehnică şi execuţie parcări supraetajate şi 140.000 de lei pentru un SF privind parcări supraetajate în Craiova. Alţi 1,2 milioane de lei ar fi pentru două staţii de încărcare rapidă în Piaţa Gării. Pentru pasarela pietonală din zona Hanul Doctorului au fost alocaţi doar 10.000 lei, la fel cât este şi cofinanţarea la proiectul de reabilitare şi consolidare a clădirii Colegiului „Carol I“.

O sumă importantă, 13,5 milioane de lei, a fost alocată pentru modernizarea străzilor de la periferie (proiectare şi execuţie), în cadrul acordului de 55 de milioane de euro pentru patru ani, a cărui licitaţie este în derulare. Bani au mai fost prevăzuţi pentru reabilitarea pasajului suprateran de la km 0 – 1.000.000 de lei şi pentru reabilitarea pasajului Electroputere – 2.000.000 de lei. În fine, 7.100.000 lei au fost alocaţi pentru serviciul de iluminat public. La investiţiile din 2023 sunt trecute şi cele din unităţile de învăţământ: centrale termice, aeroterme, saună, maşini de gătit profesionale, hote etc.

În rest, primăria se pune pe cumpărat utilaje: tractor de 80-100 CP cu priză de putere spate pentru ataşarea unui burghiu de distrus cioate – 417.000 lei, burghiu de distrus cioate – 334.000 lei, autoutilitară – 750.000 lei, autonacelă – 465.000 lei, încărcător telescopic cu înălţime de ridicare 12-18 m – 893.000 lei, buldoexcavator – 640.000 lei şi trei autoutilitare cu benă basculabilă – 1.182.000 lei.

